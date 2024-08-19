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Форвард Онугха заявил, что датский клуб отпустит его в сборную России

Герман Онугха: «Датский «Вайле» без проблем отпустит в сборную России»
Герман Онугха в 28 лет попал в расширенный состав сборной России. Он заявил, что будет радоваться, когда его включат в финальный список. В прошлом сезоне форвард забил 15 голов в чемпионате Дании
Герман Онугха
Герман Онугха (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Включенный в расширенный состав сборной России форвард Герман Онугха заявил «Матч ТВ», что датский «Вайле» без проблем отпустит его на тренировочный сбор команды.

Онугха в прошлом сезоне забил 15 мячей в чемпионате Дании.

28-летний форвард признался, что пока у него нет никаких эмоций от попадания в расширенный список сборной, поскольку в понедельник у него матч за «Вайле» и он настраивается на него.

«Вот когда попаду в финальный состав сборной, тогда порадуюсь еще больше. Но из штаба сборной России со мной уже связывались по поводу документов», — отметил футболист.

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Герман Онугха

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Футболист играл в России за разные клубы, в том числе «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

Сборная России 5 и 7 сентября проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом соответственно.

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Анна Сатдинова
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