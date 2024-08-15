Сборная России 5 сентября сыграет с командой Вьетнама
Cборная России 5 сентября сыграет с командой Вьетнама в товарищеском матче. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на Федерацию футбола Вьетнама.
Матч пройдет в Ханое.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная России в сентябре в международную паузу сыграет во Вьетнаме с национальной командой этой страны и командой Таиланда. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил информацию о двух матчах в сентябре, но не стал называть соперников, отметив, что не хочет раскрывать дополнительные детали до окончательного подписания договоров.
Vietnam News отмечает, что после игры с вьетнамцами сборная России сыграет в гостях со сборной Таиланда 7 сентября.
При этом известно, что сборная Таиланда 10 сентября в Ханое сыграет с Вьетнамом.
Национальные команды России и футбольные клубы с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
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