«Балтика» стала спонсором КХЛ вслед за РПЛ

В сезоне 2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча звезд КХЛ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пивоваренная компания «Балтика» заключила соглашение о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В сезоне 2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча звезд КХЛ. Также компания проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен.

«Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России», — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

В июле перед стартом сезона 2024/25 чемпионата России «Балтика» стала новым спонсором Российской премьер-лиги.

Сезон КХЛ стартует 3 сентября, в первом матче сыграют «Металлург» и «Локомотив».