«Балтика» стала спонсором КХЛ вслед за РПЛ
Пивоваренная компания «Балтика» заключила соглашение о партнерстве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
В сезоне 2024/25 «Балтика» станет партнером и официальным пивом чемпионата КХЛ, плей-офф и Матча звезд КХЛ. Также компания проведет совместные с лигой предматчевые активности для болельщиков в фойе ледовых арен.
«Уверены, что сотрудничество получится плодотворным, успешным и поможет приобщить к хоккею новых болельщиков из разных уголков России», — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
В июле перед стартом сезона 2024/25 чемпионата России «Балтика» стала новым спонсором Российской премьер-лиги.
Сезон КХЛ стартует 3 сентября, в первом матче сыграют «Металлург» и «Локомотив».
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