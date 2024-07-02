 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

В компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве

В пивоваренной компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве
Ранее сообщалось, что пивоваренная компания подпишет с РПЛ двухлетний контракт на сумму 150 млн руб. за сезон
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пивоваренная компания «Балтика» ведет переговоры о спонсорском контракт с Российской премьер-лигой (РПЛ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Переговоры о спонсорстве «Балтикой» РПЛ действительно ведутся. Подробности сообщим позже», — рассказал в пресс-службе.

РФС подписал контракт с букмекером на ₽1,2 млрд
Спорт
Фото:rfs.ru

Ранее 2 июля журналист Сергей Егоров со ссылкой на коммерческий регламент РПЛ на следующий сезон сообщил, что «Балтика» будет спонсором турнира. Телеграм-канал «Первый спорт» написал, что соглашение рассчитано до лета 2026 года, предполагаемая сумма сделки — 150 млн рублей за сезон.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Балтика спонсор
Материалы по теме
Артем Дзюба не вошел в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ без контракта
Спорт
Рекордсмен РПЛ по продолжительности «сухой серии» перешел в «Пари НН»
Спорт
«Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Сальдо сообщил о погибшем и раненных при обстреле Херсонской области Политика, 16:00
В саду «Эрмитаж» прошла фиджитал-тренировка, разработанная нейросетью Отрасли, 15:53
Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве Город, 15:53
ПСБ предоставил возможность покупать золото и серебро на Мосбирже Пресс-релиз, 15:48
«Аэрофлот» опроверг информацию о поломке шасси у рейса Самара — Москва Общество, 15:46
Депутаты доработали поправки о сиротских произведениях ко второму чтению Технологии и медиа, 15:38
В компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве Спорт, 15:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шунин не будет завершать карьеру после ухода из «Динамо» Спорт, 15:28
Вузы раскрыли самые популярные у абитуриентов-2024 направления Общество, 15:26
В Белгороде прозвучали взрывы на фоне ракетной опасности Политика, 15:24
В Краснодаре неизвестный спилил сабли и ружье с мемориала Общество, 15:23
Севастопольцев предупредили о плановых взрывных работах в городе Общество, 15:20
Шольц пообещал Туску защитить восточный фланг НАТО Политика, 15:19
В Белгородской области вновь сообщили об опасности ракетной атаки Политика, 15:17