В пивоваренной компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве

В компании «Балтика» рассказали о переговорах с РПЛ о спонсорстве

Ранее сообщалось, что пивоваренная компания подпишет с РПЛ двухлетний контракт на сумму 150 млн руб. за сезон

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пивоваренная компания «Балтика» ведет переговоры о спонсорском контракт с Российской премьер-лигой (РПЛ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Переговоры о спонсорстве «Балтикой» РПЛ действительно ведутся. Подробности сообщим позже», — рассказал в пресс-службе.

Ранее 2 июля журналист Сергей Егоров со ссылкой на коммерческий регламент РПЛ на следующий сезон сообщил, что «Балтика» будет спонсором турнира. Телеграм-канал «Первый спорт» написал, что соглашение рассчитано до лета 2026 года, предполагаемая сумма сделки — 150 млн рублей за сезон.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.