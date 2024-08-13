Первый номер драфта НХЛ 2012 года подписал контракт с китайским клубом

Форвард Наиль Якупов, который прошлый сезон провел в «Нефтехимике», подписал однолетнее соглашение с «Куньлунем»

Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов подписал контракт с «Куньлунем». Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 30-летним форвардом составил один год.

Якупов прошлый сезон провел в нижнекамском «Нефтехимике», где в 31 матче набрал 19 очков.

Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Под первым номером из россиян, помимо Якупова, также выбирали еще двух игроков — Илью Ковальчука и Александра Овечкина.

В дебютном сезоне Якупов стал лучшим снайпером (17 голов) и бомбардиром (31 очко) среди новичков в клубе. Но после этого он перестал прогрессировать. В НХЛ он провел еще пять сезонов, сыграл 350 матчей и отметился 136 (62+74) очками. После этого форвард вернулся в КХЛ, где выступал за СКА (стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года), «Амур» и «Авангард».