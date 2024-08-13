Первый номер драфта НХЛ 2012 года подписал контракт с китайским клубом
Первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов подписал контракт с «Куньлунем». Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 30-летним форвардом составил один год.
Якупов прошлый сезон провел в нижнекамском «Нефтехимике», где в 31 матче набрал 19 очков.
Якупов был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Под первым номером из россиян, помимо Якупова, также выбирали еще двух игроков — Илью Ковальчука и Александра Овечкина.
В дебютном сезоне Якупов стал лучшим снайпером (17 голов) и бомбардиром (31 очко) среди новичков в клубе. Но после этого он перестал прогрессировать. В НХЛ он провел еще пять сезонов, сыграл 350 матчей и отметился 136 (62+74) очками. После этого форвард вернулся в КХЛ, где выступал за СКА (стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года), «Амур» и «Авангард».
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей
Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области
180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области
Путин заявил о невозможности переговоров
Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую