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Клуб Дзюбы стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Крыльями Советов»

«Акрона» и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом туре РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1
Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»
Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»

Футболисты тольяттинского «Акрона» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У тольяттинского клуба гол забил Йонуц Неделчяру (45+1-я минута). В составе самарцев отличился Вадим Раков (56).

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба отыграл все 90 минут в составе «Акрона».

19-летний Иван Бобер дебютировал в стартовом составе «Крыльев Советов» в РПЛ. Это произошло спустя почти 25 лет после того, как это сделал его отец Антон Бобер осенью 2000 года. Бобер является рекордсменом «Крыльев Советов» по числу матчей в чемпионате России.

20-летний Раков, арендованный у московского «Локомотива», забил в дебютном матче за «Крылья Советов» в РПЛ. Он стал самым молодым дебютантом самарцев с голом со времен Дмитрия Кудряшова, который в 2003 году забил «Ротору» в 19 лет.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 июля примут «Пари Нижний Новгород», «Акрон» днем позже в гостях сыграет с «Сочи».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Акрон
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