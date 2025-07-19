Российские синхронистки впервые не победили на ЧМ в техпрограмме соло

Татьяна Гайдай заняла лишь 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях

Татьяна Гайдай (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Результат 24-летней спортсменки составил 228,5625 балла.

Золото завоевала китаянка Сюй Хуэйянь (272.9917). Второй стала белоруска Василина Хондошко (260,5416), третьей — испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.

Ранее российские синхронистки много лет не знали поражений на крупных турнирах (в видах, где они участвовали), с Сиднея-2000 девушки не проиграли ни одной Олимпиады (дуэты и группы). В целом последние осечки были в 2007–2008 годах — на ЧМ-2007 Наталья Ищенко проиграла произвольную программу в соло Вирджини Дидье, а на чемпионате Европы-2008 — Хемме Менгуаль.

В целом российские синхронистки впервые остались без медалей чемпионата мира в сольной технической программе. Как отмечает ТАСС, Гайдай расплакалась после выступления, не дождавшись оценки. Спортсменка продолжила плакать и в микст-зоне, отказавшись от общения с журналистами.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.