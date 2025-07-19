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Спорт ,  
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World Aquatics назвала ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ

Россиянин Александр Мальцев победил в технической программе соло
Александр Мальцев
Александр Мальцев (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) назвала ошеломляющим победный результат российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре.

«Первый чемпион по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре — Александр Мальцев в технической программе соло с ошеломляющим результатом 251,7133!» — говорится в сообщении в соцсети Х.

Мальцев завоевал золото в технической программе соло, выиграв первую медаль для российских спортсменов на турнире в Сингапуре. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667), третьим стал мексиканец Диего Виллалобос Каррильо (238,1600).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
синхронное плавание World Aquatics чемпионат мира по водным видам спорта
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