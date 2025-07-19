 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,6 x 3,4 2 2,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,72 x 3,9 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,43 x 4,7 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,2 x 3,5 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,5 x 4,3 2 1,57 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российский синхронист рассказал о проблемах с музыкой перед стартом на ЧМ

Синхронист Мальцев рассказал о проблемах с музыкой перед победным стартом на ЧМ
Из-за технических проблем с воспроизведением музыки старт Александра Мальцева был задержан на несколько минут
Александр Мальцев
Александр Мальцев (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Российский синхронист Александр Мальцев рассказал журналистам, что из-за технических проблем с воспроизведением музыки его выступлению в технической программе соло предшествовала задержка в несколько минут.

Мальцев завоевал золото в технической программе соло, выиграв первую медаль для российских спортсменов на турнире в Сингапуре.

«Когда я уже стоял готовым выходить на старт, то мне сказали, что будет задержка — с музыкальной аппаратурой возникли проблемы. Накладки были и когда мы сюда только приехали. Мне дали стул посидеть, и это был самый тревожный момент», — цитирует Мальцева ТАСС.

Нашел Мальцев и положительный фактор в этой задержке. «В то же время я успел выдохнуть, выйти и все сделать. Было время прийти в себя», — добавил спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
синхронное плавание чемпионат мира по водным видам спорта
Материалы по теме
Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта
Спорт
Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ
Спорт
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства Общество, 11:58
Российский синхронист рассказал о проблемах с музыкой перед стартом на ЧМ Спорт, 11:57
Организаторы объявили о переносе форума «Армия-2025» Политика, 11:53
90 лет самому известному Шерлоку Холмсу. Биография Василия Ливанова 11:34
На Арбате выставили на аукцион 9-комнатную квартиру в доме-памятнике Недвижимость, 11:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:23
В Армении сообщили о согласии лидера «Краснодара» перейти в «Жирону» Спорт, 11:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Киев получил большую часть танков Abrams от крупного донора не из НАТО Политика, 11:18
Часть Сум осталась без электричества Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
На острие атаки: какими были взлет и падение молодежных слэшеров 1990-х Life, 11:00
Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде Политика, 10:53
Россиянин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА Спорт, 10:52
Посол вспомнил «Ревизора» на слова об отправке солдат в Приднестровье Политика, 10:45