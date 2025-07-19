Синхронист Мальцев рассказал о проблемах с музыкой перед победным стартом на ЧМ

Российский синхронист рассказал о проблемах с музыкой перед стартом на ЧМ

Из-за технических проблем с воспроизведением музыки старт Александра Мальцева был задержан на несколько минут

Александр Мальцев (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Российский синхронист Александр Мальцев рассказал журналистам, что из-за технических проблем с воспроизведением музыки его выступлению в технической программе соло предшествовала задержка в несколько минут.

Мальцев завоевал золото в технической программе соло, выиграв первую медаль для российских спортсменов на турнире в Сингапуре.

«Когда я уже стоял готовым выходить на старт, то мне сказали, что будет задержка — с музыкальной аппаратурой возникли проблемы. Накладки были и когда мы сюда только приехали. Мне дали стул посидеть, и это был самый тревожный момент», — цитирует Мальцева ТАСС.

Нашел Мальцев и положительный фактор в этой задержке. «В то же время я успел выдохнуть, выйти и все сделать. Было время прийти в себя», — добавил спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.