В Армении сообщили о согласии лидера «Краснодара» перейти в «Жирону»
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян дал согласие на переход в испанскую «Жирону». Об этом сообщает Armenie Football в соцсети X.
«В то время как велись переговоры с ПСЖ, игрок дал согласие на переход в «Жирону». Теперь представители «Краснодара» и «Жироны» встретятся, чтобы достичь договоренности», — говорится в сообщении.
Накануне Metarating писал, что представители футболиста уже провели раунд переговоров с «Жироной» и обсудили возможный переход.
РБК обратился за комментариями в «Краснодар»,
25-летний Сперцян является капитаном «Краснодара». В прошлом сезоне он в 35 матчах забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ и помог «Краснодару» впервые выиграть чемпионат России.
В сборной Армении на счету Сперцяна 34 матча и девять голов.
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