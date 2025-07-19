Armenie Football: лидер «Краснодара» Сперцян дал согласие на переход в «Жирону»

В Армении сообщили о согласии лидера «Краснодара» перейти в «Жирону»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян дал согласие на переход в испанскую «Жирону». Об этом сообщает Armenie Football в соцсети X.

«В то время как велись переговоры с ПСЖ, игрок дал согласие на переход в «Жирону». Теперь представители «Краснодара» и «Жироны» встретятся, чтобы достичь договоренности», — говорится в сообщении.

Накануне Metarating писал, что представители футболиста уже провели раунд переговоров с «Жироной» и обсудили возможный переход.

РБК обратился за комментариями в «Краснодар»,

25-летний Сперцян является капитаном «Краснодара». В прошлом сезоне он в 35 матчах забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Сперцян был признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ и помог «Краснодару» впервые выиграть чемпионат России.

В сборной Армении на счету Сперцяна 34 матча и девять голов.