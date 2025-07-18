«Авангард» собрался разорвать контракт с одним из лучших бомбардиров КХЛ
«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.
«Это сложное решение принимается в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат», — говорится в сообщении.
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. «Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий», — сказал Чистяков, поблагодарив Ткачева за все годы выступления в составе родного клуба и пожелав успешного продолжения карьеры.
29-летний Ткачев ранее следующим образом высказывался о своем будущем: «Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба».
Главным тренером «Авангарда» является канадец Ги Буше.
Ткачев в позапрошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В прошедшем сезоне он сыграл лишь 17 матчей, из-за того что летом порвал ахиллово сухожилие.
Контракт Ткачева с «Авангардом» действует до конца сезона 2029/30. «Спорт-Экспресс» писал, что его зарплата составляет 120 млн руб. в год.
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