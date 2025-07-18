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Спорт ,  
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«Авангард» собрался разорвать контракт с одним из лучших бомбардиров КХЛ

«Авангард» обсуждает расторжение контракта с Владимиром Ткачевым
В омском клубе заявили, что это сложное решение «принимается в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат». Контракт Владимира Ткачева действует до конца сезона 2029/30
Владимир Ткачев
Владимир Ткачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщается в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

«Это сложное решение принимается в связи с необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. «Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий», — сказал Чистяков, поблагодарив Ткачева за все годы выступления в составе родного клуба и пожелав успешного продолжения карьеры.

29-летний Ткачев ранее следующим образом высказывался о своем будущем: «Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба».

Главным тренером «Авангарда» является канадец Ги Буше.

Ткачев в позапрошлом регулярном чемпионате набрал 75 (20+55) очков, став пятым бомбардиром лиги. В прошедшем сезоне он сыграл лишь 17 матчей, из-за того что летом порвал ахиллово сухожилие.

Контракт Ткачева с «Авангардом» действует до конца сезона 2029/30. «Спорт-Экспресс» писал, что его зарплата составляет 120 млн руб. в год.

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Иван Витченко Иван Витченко
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