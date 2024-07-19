Футболист «Краснодара» подорожал на €2 млн по итогам Кубка Америки
Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов по итогам прошедшего в США Кубка Америки.
В финальном матче турнира сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Колумбии со счетом 1:0.
В списке самых подорожавших игроков оказался колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Он прибавил в цене €2 млн, теперь его рыночная стоимость оценивается в €14 млн. В шести матчах на Кубке Америки 31-летний нападающий забил два гола и сделал две результативные передачи.
Кордоба занял 10-е место в списке самых подорожавших игроков.
По €5 млн в цене прибавили аргентинские защитники «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро (до €65 млн) и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес (до €50 млн), а также два колумбийца — защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос (до €23 млн) и полузащитник «Палмейрас» Ричард Риос (до €10 млн).
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