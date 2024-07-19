Радимов женился в третий раз спустя семь лет после развода с Булановой

Избранницей бывшего футболиста сборной России стала Анастасия Кулешова, которой он сделал предложение в декабре 2023 года

Владислав Радимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов женился на Анастасии Кулешовой.

48-летний Радимов выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) свадебную фотографию с Кулешовой, которую подписал: «Коротко о сегодняшнем дне».

О помолвке с Кулешовой Радимов сообщил в декабре 2023 года. Он опубликовал фото, на котором было запечатлено обручальное кольцо на пальце его возлюбленной. «Я сдался», — подписал снимок спортсмен и добавил хештег «слово пацана».

Радимов официально женился в третий раз. Во втором браке его супругой была певица Татьяна Буланова, пара поженилась в 2008 году и развелась в декабре 2016-го.

Радимов является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.

После завершения карьеры Радимов тренировал молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2», был советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, возглавлял медиафутбольную команду «Чисто Питер».