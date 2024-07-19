Радимов женился в третий раз спустя семь лет после развода с Булановой
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов женился на Анастасии Кулешовой.
48-летний Радимов выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) свадебную фотографию с Кулешовой, которую подписал: «Коротко о сегодняшнем дне».
О помолвке с Кулешовой Радимов сообщил в декабре 2023 года. Он опубликовал фото, на котором было запечатлено обручальное кольцо на пальце его возлюбленной. «Я сдался», — подписал снимок спортсмен и добавил хештег «слово пацана».
Радимов официально женился в третий раз. Во втором браке его супругой была певица Татьяна Буланова, пара поженилась в 2008 году и развелась в декабре 2016-го.
Радимов является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.
После завершения карьеры Радимов тренировал молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2», был советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, возглавлял медиафутбольную команду «Чисто Питер».
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