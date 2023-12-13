«Я сдался»: Радимов объявил о помолвке спустя семь лет после развода с Булановой

Радимов объявил о помолвке спустя семь лет после развода с Булановой

Бывший футболист сборной России официально женится в третий раз, его избранницей стала Анастасия Кулешова. В комментарии к фотографии с обручальным кольцом Владислав Радимов пошутил, что «сдался»

Владислав Радимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой.

Радимов опубликовал фотографию с обручальным кольцом, которую подписал: «Я сдался», — и добавил хештег «слово пацана».

Фото: radimov02 / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена в России)

В комментариях его бывший партнер по сборной и «Зениту» Андрей Аршавин в шутку написал: «Тряпка» — и добавил эмодзи туфли на высоком каблуке.

Радимову 48 лет, он является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.

Радимов официально женится в третий раз. Во втором браке его супругой была певица Татьяна Буланова, пара поженилась в 2008 году и развелась в 2016-м. Также у Радимова были отношения с тележурналисткой Юлией Изотовой.

В настоящее время Радимов является главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер».