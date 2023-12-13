Радимов объявил о помолвке спустя семь лет после развода с Булановой
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой.
Радимов опубликовал фотографию с обручальным кольцом, которую подписал: «Я сдался», — и добавил хештег «слово пацана».
В комментариях его бывший партнер по сборной и «Зениту» Андрей Аршавин в шутку написал: «Тряпка» — и добавил эмодзи туфли на высоком каблуке.
Радимову 48 лет, он является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.
Радимов официально женится в третий раз. Во втором браке его супругой была певица Татьяна Буланова, пара поженилась в 2008 году и развелась в 2016-м. Также у Радимова были отношения с тележурналисткой Юлией Изотовой.
В настоящее время Радимов является главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер».
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