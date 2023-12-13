 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Радимов объявил о помолвке спустя семь лет после развода с Булановой

«Я сдался»: Радимов объявил о помолвке спустя семь лет после развода с Булановой
Бывший футболист сборной России официально женится в третий раз, его избранницей стала Анастасия Кулешова. В комментарии к фотографии с обручальным кольцом Владислав Радимов пошутил, что «сдался»
Владислав Радимов
Владислав Радимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой.

Радимов опубликовал фотографию с обручальным кольцом, которую подписал: «Я сдался», — и добавил хештег «слово пацана».

Фото: radimov02 / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена в России)

В комментариях его бывший партнер по сборной и «Зениту» Андрей Аршавин в шутку написал: «Тряпка» — и добавил эмодзи туфли на высоком каблуке.

Татьяна Буланова опровергла новость о свадьбе с экс-теннисистом Рудневым
Life
Фото:Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Радимову 48 лет, он является чемпионом России в составе «Зенита» (2007 год), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Футболист провел 34 матча за сборную России, в которых забил три мяча.

Радимов официально женится в третий раз. Во втором браке его супругой была певица Татьяна Буланова, пара поженилась в 2008 году и развелась в 2016-м. Также у Радимова были отношения с тележурналисткой Юлией Изотовой.

Певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз
Life
Фото:lovepeacesvet / Telegram

В настоящее время Радимов является главным тренером медиафутбольной команды «Чисто Питер».

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Владислав Радимов
Татьяна Буланова фото

Татьяна Буланова

певица

6 марта 1969 года
Андрей Аршавин фото

Андрей Аршавин

футболист

29 мая 1981 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Минобороны заявило об уничтожении цехов сбора и ремонта украинских дронов Политика, 16:20
МТС показал новые цифровые сервисы для бизнеса. Конструктор решений РБК и МТС, 16:13
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 16:02
В Подмосковье из-за сбоя перестали выдавать водительские права Общество, 15:59
Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по формуле «2 на 32» Политика, 15:59
Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом Авто, 15:56
Экс-директор клуба Второй лиги выплатит ₽1,8 млн по делу о подкупе судей Спорт, 15:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Искусственный интеллект: как развивается одна из главных технологий века Тренды, 15:53
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 15:50
Против «Аэрофлота» подан коллективный иск за отмененные билеты на Пхукет Бизнес, 15:46
В Москве отпилили голову коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» Общество, 15:43
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 15:38
«Русский стандарт» Тарико возобновил погашение долгов перед «Трастом» Финансы, 15:38
Maer показал 12 декабря на рекламных экранах цитаты из Конституции России Пресс-релиз, 15:35