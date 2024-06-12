Надаль пропустит Уимблдон

Феррер: Надаль не сыграет на Уимблдоне в этом году

38-летний испанец ранее говорил, что не хочет дважды перестраиваться на другое покрытие ради Уимблдона. Олимпийский теннисный турнир, где Надаль выступит в одиночке и в парном разряде, стартует через две недели после Уимблдона

Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Двукратный чемпион Уимблдона Рафаэль Надаль пропустит травяной турнир «Большого шлема» в этом году. Об этом заявил капитан сборной Испании Давид Феррер, которого цитирует Mundo Deportivo.

В среду испанская федерация (RFET) сообщила, что 38-летний Надаль сыграет на Играх в Париже и в одиночном разряде, и в парном с Карлосом Алькарасом. Надаль из-за травм в этом сезоне провел только 12 матчей.

«Надаль приедет [на Игры] в очень хорошей форме, он тщательно готовится, — сказал Феррер. — Рафа не будет играть на Уимблдоне».

Надаль еще после проигрыша на «Ролан Гаррос» говорил, что не считает участие в Уимблдоне хорошей идеей, потому что британский «мэйджор» проходит на травяных кортах, а Олимпийские игры сразу после него — на грунтовых, и он не хотел бы дважды перестраиваться на другое покрытие.

Надаль побеждал на Уимблдоне в 2008 и 2010 годах. Он является олимпийским чемпионом в одиночном (2008) и парном разрядах (2016).

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Теннисный турнир на Олимпиаде — с 27 июля по 4 августа.

Надаль ранее неоднократно говорил, что этот сезон может стать для него последним в карьере.