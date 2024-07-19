В Англии решили найти главного тренера футбольной сборной по объявлению

В Англии решили найти тренера сборной по объявлению после ухода Саутгейта

В первом пункте описания вакансии, которая размещена на сайте Футбольной ассоциация Англии, указывается необходимость «выиграть крупный турнир». 16 июля пост главного тренера покинул Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала на своем сайте вакансию главного тренера мужской сборной страны.

Этот пост стал вакантен после того, как 16 июля Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года. Англичане под руководством Саутгейта проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.

В FA заявили, что уже определили ряд кандидатов на освободившуюся должность. В первом пункте описания вакансии указывается необходимость «выиграть крупный турнир». Сборная Англии не выигрывала ни одного крупного трофея со времен чемпионата мира 1966 года.

Кандидат на этот пост должен:

иметь лицензию категории УЕФА Pro;

обладать значительным опытом в английском футболе, а также иметь успешные результаты в Английской премьер-лиге и/или ведущих международных соревнованиях;

быть исключительным лидером, который понимает международную футбольную среду и будет получать от нее удовольствие;

обладать опытом успешного выявления, тренировок и развития английских футболистов;

быть очень устойчивым и чувствовать себя комфортно в очень важной роли, подвергаясь пристальному вниманию со стороны общественности;

обладать опытом создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры;

иметь твердые личностные ценности и ответственность, понять и принять ту роль, которую главный тренер сборной Англии играет, вдохновляя нацию.

Вакансия будет открыта до 2 августа.