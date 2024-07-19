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Евро-2024 ,  
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В Англии решили найти главного тренера футбольной сборной по объявлению

В Англии решили найти тренера сборной по объявлению после ухода Саутгейта
Сюжет
Евро-2024
В первом пункте описания вакансии, которая размещена на сайте Футбольной ассоциация Англии, указывается необходимость «выиграть крупный турнир». 16 июля пост главного тренера покинул Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала на своем сайте вакансию главного тренера мужской сборной страны.

Этот пост стал вакантен после того, как 16 июля Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года. Англичане под руководством Саутгейта проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.

В FA заявили, что уже определили ряд кандидатов на освободившуюся должность. В первом пункте описания вакансии указывается необходимость «выиграть крупный турнир». Сборная Англии не выигрывала ни одного крупного трофея со времен чемпионата мира 1966 года.

Кандидат на этот пост должен:

  • иметь лицензию категории УЕФА Pro;
  • обладать значительным опытом в английском футболе, а также иметь успешные результаты в Английской премьер-лиге и/или ведущих международных соревнованиях;
  • быть исключительным лидером, который понимает международную футбольную среду и будет получать от нее удовольствие;
  • обладать опытом успешного выявления, тренировок и развития английских футболистов;
  • быть очень устойчивым и чувствовать себя комфортно в очень важной роли, подвергаясь пристальному вниманию со стороны общественности;
  • обладать опытом создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры;
  • иметь твердые личностные ценности и ответственность, понять и принять ту роль, которую главный тренер сборной Англии играет, вдохновляя нацию.

Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Спорт
Гарет Саутгейт

Вакансия будет открыта до 2 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
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