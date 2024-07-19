В Англии решили найти главного тренера футбольной сборной по объявлению
Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала на своем сайте вакансию главного тренера мужской сборной страны.
Этот пост стал вакантен после того, как 16 июля Гарет Саутгейт подал в отставку. Он возглавлял сборную с 2016 года. Англичане под руководством Саутгейта проиграли в двух подряд финалах Евро (2020, 2024), дошли до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.
В FA заявили, что уже определили ряд кандидатов на освободившуюся должность. В первом пункте описания вакансии указывается необходимость «выиграть крупный турнир». Сборная Англии не выигрывала ни одного крупного трофея со времен чемпионата мира 1966 года.
Кандидат на этот пост должен:
- иметь лицензию категории УЕФА Pro;
- обладать значительным опытом в английском футболе, а также иметь успешные результаты в Английской премьер-лиге и/или ведущих международных соревнованиях;
- быть исключительным лидером, который понимает международную футбольную среду и будет получать от нее удовольствие;
- обладать опытом успешного выявления, тренировок и развития английских футболистов;
- быть очень устойчивым и чувствовать себя комфортно в очень важной роли, подвергаясь пристальному вниманию со стороны общественности;
- обладать опытом создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры;
- иметь твердые личностные ценности и ответственность, понять и принять ту роль, которую главный тренер сборной Англии играет, вдохновляя нацию.
Вакансия будет открыта до 2 августа.
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