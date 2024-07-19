Во «Фламенго» перепутали главу «Зенита» с экс-президентом России
Вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маркос Браз, говоря о переговорах с «Зенитом» по поводу возможного трансфера полузащитника Клаудиньо, перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, ныне зампредом Совбеза.
«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение пяти лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», — сказал Браз, которого цитирует Planeta do Futebol в соцсети Х.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что «Зенит» и «Фламенго» должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Александр Медведев после матча за Суперкубок России на вопрос о переходе бразильца заявил, что «только гнусные старухи разносят слухи по углам».
«Зенит», чемпион России шести последних лет, в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.
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