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Во «Фламенго» перепутали главу «Зенита» с экс-президентом России

Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых
Вице-президент «Фламенго», говоря о переговорах по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России в течение пять лет». Речь шла о председателе правления российского клуба Александре Медведеве
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вице-президент бразильского футбольного клуба «Фламенго» Маркос Браз, говоря о переговорах с «Зенитом» по поводу возможного трансфера полузащитника Клаудиньо, перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, ныне зампредом Совбеза.

«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение пяти лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», — сказал Браз, которого цитирует Planeta do Futebol в соцсети Х.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.

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Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что «Зенит» и «Фламенго» должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Александр Медведев после матча за Суперкубок России на вопрос о переходе бразильца заявил, что «только гнусные старухи разносят слухи по углам».

«Зенит», чемпион России шести последних лет, в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Фламенго Дмитрий Медведев Александр Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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