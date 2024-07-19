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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь

Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и употребление алгоголя
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Лидер японской сборной по спортивной гимнастике 19-летняя Сёко Мията не выступит в Париже из-за нарушения кодекса поведения в национальной команде. В Японии курить и употреблять алкоголь разрешается только с 20 лет
Сёко Мията
Сёко Мията (Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images)

Сёко Мията, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике, не выступит на Олимпийских играх 2024 года после признания в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает Kyodo.

Японская ассоциация гимнастики (JGA) сообщила на пресс-конференции, что решение было принято после того, как 19-летняя Мията призналась, что с конца июня один раз пила и один раз курила после того, как вернулась в Токио с тренировочной базы команды в Монако.

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Японское законодательство запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.

О расследовании в отношении Мияты по подозрении в нарушении кодекса поведения в национальной команде Kyodo сообщило 18 июля.

Мията является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в упражнениях на бревне.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 спортивная гимнастика Япония
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