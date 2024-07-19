Японскую гимнастку отстранили от Олимпиады за курение и алкоголь
Сёко Мията, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике, не выступит на Олимпийских играх 2024 года после признания в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает Kyodo.
Японская ассоциация гимнастики (JGA) сообщила на пресс-конференции, что решение было принято после того, как 19-летняя Мията призналась, что с конца июня один раз пила и один раз курила после того, как вернулась в Токио с тренировочной базы команды в Монако.
Японское законодательство запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.
О расследовании в отношении Мияты по подозрении в нарушении кодекса поведения в национальной команде Kyodo сообщило 18 июля.
Мията является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в упражнениях на бревне.
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