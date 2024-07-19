Церемония открытия Олимпиады оказалась на грани срыва

Профсоюз артистов-исполнителей Франции направил уведомление о забастовке организаторам церемонии открытия из-за спора по поводу зарплат

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Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оказалась на грани срыва. Как сообщает The Mirror со ссылкой на Профсоюз артистов-исполнителей Франции (SFA), организаторы церемонии получили уведомление от SFA о забастовке.

У сторон разгорелся спор по поводу зарплат артистов. Ожидается, что в масштабной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет на реке Сена 26 июля, примут участие 3 тыс. артистов и 400 танцоров.

«В данный момент идут генеральные репетиции церемонии, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке шоу 26 июля, а также о следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр. Хотя лозунг «Вместе мы достигнем большего» сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались. Мы также отметили сомнительные практики, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям», — говорится в заявлении SFA.

В ответ в оргкомитете Олимпиады заявили, что серьезно относятся к условиям работы всех, кто способствует успеху Игр-2024. «Мы связались с Paname 24, нашим поставщиком услуг, который отвечает за набор танцоров на церемонию открытия, чтобы подтвердить уровень действующих условий занятости. <...> Вознаграждение танцоров превышает минимальный уровень, установленный их коллективным договором. Вознаграждение разных танцоров зависит от их ролей, как и в любой другой постановке», — говорится в заявлении оргкомитета.

Там добавили, что намерены продолжить коллективные дискуссии с SFA.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.