«Зенит» украсил форму золотым шевроном в честь 100-летия клуба
Форма «Зенита» в сезоне 2024/25 будет украшена золотым шевроном. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского футбольного клуба.
Этот шеврон на груди посвящен предстоящему столетию «Зенита» в 2025 году.
В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана «Зенита». Образ взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей.
«Мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы», — говорится в сообщении «Зенита».
Петербургский клуб побеждал в Российской премьер-лиге (РПЛ) последние шесть лет.
«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.
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