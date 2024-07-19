«Зенит» украсил форму золотым шевроном в честь 100-летия клуба

«Зенит» будет играть в форме с золотым шевроном в честь 100-летия клуба

В форме с этим шевроном петербургский клуб будет играть в сезоне 2024/25. В центре шеврона находится фигура льва, одного из символов города

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Форма «Зенита» в сезоне 2024/25 будет украшена золотым шевроном. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского футбольного клуба.

Этот шеврон на груди посвящен предстоящему столетию «Зенита» в 2025 году.

В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана «Зенита». Образ взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей.

«Мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы», — говорится в сообщении «Зенита».

Петербургский клуб побеждал в Российской премьер-лиге (РПЛ) последние шесть лет.

«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.