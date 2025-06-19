The Athletic назвал вероятный срок отстранения украинца Мудрика за допинг
Полузащитнику «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику, который сдал положительную допинг-пробу на мельдоний, вероятнее всего, грозит отстранение от месяца до двух лет в зависимости от наличия смягчающих обстоятельств, пишет The Athletic.
В октябре 2024-го полузащитник провалил допинг-тест, после чего был временно отстранен. 18 июня Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Максимальным наказанием за мельдоний является отстранение на четыре года, но это стало бы худшим сценарием для Мудрика, отмечает издание.
У украинца есть 20 дней, чтобы определиться с дальнейшей тактикой — он может запросить слушания по делу в FA или признать нарушение и принять назначенное наказание, каким бы оно ни было.
Мудрик ранее заявлял, что не принимал запрещенный препарат сознательно.
«Челси» купил Мудрика у украинского «Шахтера» в 2023 году за €70 млн (и еще €30 млн в качестве возможных бонусов).
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