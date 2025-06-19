The Athletic назвал вероятный срок отстранения украинца Мудрика за допинг

The Athletic: срок отстранения Мудрика будет варьироваться от месяца до двух лет

У пойманного на мельдонии Мудрика есть 20 дней, чтобы признать нарушение и принять наказание или попросить слушания по делу в федерации. Футболисту грозит до 4 лет, но с учетом обстоятельств он может пропустить намного меньше

Михаил Мудрик (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Полузащитнику «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику, который сдал положительную допинг-пробу на мельдоний, вероятнее всего, грозит отстранение от месяца до двух лет в зависимости от наличия смягчающих обстоятельств, пишет The Athletic.

В октябре 2024-го полузащитник провалил допинг-тест, после чего был временно отстранен. 18 июня Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Максимальным наказанием за мельдоний является отстранение на четыре года, но это стало бы худшим сценарием для Мудрика, отмечает издание.

У украинца есть 20 дней, чтобы определиться с дальнейшей тактикой — он может запросить слушания по делу в FA или признать нарушение и принять назначенное наказание, каким бы оно ни было.

Мудрик ранее заявлял, что не принимал запрещенный препарат сознательно.

«Челси» купил Мудрика у украинского «Шахтера» в 2023 году за €70 млн (и еще €30 млн в качестве возможных бонусов).