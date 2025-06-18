Украинского игрока «Челси» официально обвинили в употреблении допинга
Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила полузащитнику «Челси» и сборной Украины Михаилу Мудрику обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает The Telegraph.
«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. <...> Поскольку это продолжающееся дело, мы не можем сейчас давать дальнейшие комментарии», — заявили в FA.
Мудрику грозит дисквалификация сроком до четырех лет.
17 декабря стало известно, что Мудрик в октябре 2024-го провалил допинг-тест. Украинец был временно отстранен, он и «Челси» ждали результатов пробы B.
В украинском YouTube-шоу «ТаТоТаке» говорили, что у Мудрика в пробе нашли мельдоний. Сам 24-летний футболист подчеркнул, что «никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил», также он прошел проверку на детекторе лжи.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за рекордные для украинского футбола €70 млн. В соглашении была прописана выплата еще €30 млн в качестве бонусов.
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