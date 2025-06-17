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Спорт ,  
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В «Динамо» назвали сборную России основным местом работы Карпина

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что, когда сборная вернется к официальным играм, у Карпина будет обязательство сосредоточиться на работе с национальной командой, о чем клуб договорился с РФС
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Для нового главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина основным местом работы остается сборная России, заявил на пресс-конференции генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Совмещение имеет свои нюансы. Сборная — основное место работы. Было согласование с РФС. Когда сборная вернется, у РФС есть право отозвать это согласие», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

По словам Пивоварова, до начала официальных матчей сборной России согласие не будет отозвано. «Решили так с РФС. Мы заблаговременно будем знать, если вопрос о возвращении будет поднят», — добавил гендиректор «Динамо».

Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» 13 июня. Карпин будет совмещать посты в национальной команде и клубе.

Сборная России из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА с 2022 года играет только товарищеские матчи.

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Футбол Валерий Карпин ФК Динамо Москва сборная России по футболу
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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