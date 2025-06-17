В «Динамо» назвали сборную России основным местом работы Карпина
Для нового главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина основным местом работы остается сборная России, заявил на пресс-конференции генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.
«Совмещение имеет свои нюансы. Сборная — основное место работы. Было согласование с РФС. Когда сборная вернется, у РФС есть право отозвать это согласие», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».
По словам Пивоварова, до начала официальных матчей сборной России согласие не будет отозвано. «Решили так с РФС. Мы заблаговременно будем знать, если вопрос о возвращении будет поднят», — добавил гендиректор «Динамо».
Главный тренер сборной России возглавил «Динамо» 13 июня. Карпин будет совмещать посты в национальной команде и клубе.
Сборная России из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА с 2022 года играет только товарищеские матчи.
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