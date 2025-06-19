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Спорт ,  
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IIHF признала хоккеистом года швейцарца

IIHF признала хоккеистом года швейцарца Андригетто
Свен Андригетто дошел со сборной Швейцарии до финала ЧМ, а с «Цюрихом» стал победителем национального чемпионата и Лиги чемпионов
Свен Андригетто
Свен Андригетто (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий «Цюриха» и сборной Швейцарии Свен Андригетто признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.

Андригетто дошел со сборной до финала чемпионата мира, забив на турнире семь голов, а с «Цюрихом» выиграл национальное первенство и Лигу чемпионов.

Швейцарец опередил в голосовании американского голкипера Джереми Свэймана и чешского форварда Давида Пастрняка.

Также на награду претендовали швейцарец с российскими корнями Денис Мальгин, канадец Натан Маккиннон, американцы Клейтон Келлер и Тейдж Томпсон.

В 2019–2020 годах Андригетто играл за омский «Авангард» в КХЛ.

Вылетевшая из элиты Франция заменила сборную России на Олимпиаде
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Фото:Elsa / Getty Images

IIHF вручает награду лучшему игроку в третий раз. Ранее ее получали канадец Коннор Бедард и чех Роман Червенка.

IIHF на протяжении четырех лет не допускает сборную России на чемпионаты мира, а на Олимпиаде заменила ее вылетевшей из элитного дивизиона Францией.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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