Фигурист и каноист возглавили рейтинг спортсменов Forbes до 30 лет
Каноист Захар Петров, фигурист Владислав Дикиджи и игрок в Dota 2 Алан Галлямов (Satanic) стали лидерами рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «спорт и киберспорт». Об этом сообщается на сайте издания.
Петров — трехкратный чемпион мира и вице-чемпион Европы, стал четвертым на Олимпиаде в Париже в одиночке на 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на 500 м.
Дикиджи — действующий чемпион России, в арсенале которого есть самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной аксель. Является запасным на олимпийский отборочный турнир в Пекине.
Галлямов в прошлом году стал игроком Team Spirit, с января выступает за Parivision в аренде, с которой в этом году уже выиграл два турнира.
В лонг-лист претендентов входили нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и лучший новичок сезона КХЛ Иван Демидов, пятикратный чемпион мира в плавании на короткой воде Мирон Лифинцев, чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин, чемпион России в лыжных гонках Савелий Коростелев, баскетболистка Анастасия Косу, велогонщица Алина Лысенко и гольфистка Наталия Гусева.
В 2024 году лидерами рейтинга в этой категории стали теннисистка Мирра Андреева, пловчиха Евгения Чикунова и игрок в Counter-Strike Данил Крышковец (Donk).
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