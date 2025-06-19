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Спорт ,  
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Фигурист и каноист возглавили рейтинг спортсменов Forbes до 30 лет

Гребец Петров и фигурист Дикиджи возглавили рейтинг спортсменов Forbes до 30 лет
В число лидеров вошли Захар Петров, Владислав Дикиджи и игрок в Dota 2 Алан Галлямов. Они опередили звезду сборной России по плаванию Лифинцева, лучшего молодого лыжника Коростелева и других спортсменов
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Каноист Захар Петров, фигурист Владислав Дикиджи и игрок в Dota 2 Алан Галлямов (Satanic) стали лидерами рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «спорт и киберспорт». Об этом сообщается на сайте издания.

Петров — трехкратный чемпион мира и вице-чемпион Европы, стал четвертым на Олимпиаде в Париже в одиночке на 1000 м и в двойке с Алексеем Коровашковым на 500 м.

Дикиджи — действующий чемпион России, в арсенале которого есть самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной аксель. Является запасным на олимпийский отборочный турнир в Пекине.

Галлямов в прошлом году стал игроком Team Spirit, с января выступает за Parivision в аренде, с которой в этом году уже выиграл два турнира.

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В лонг-лист претендентов входили нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и лучший новичок сезона КХЛ Иван Демидов, пятикратный чемпион мира в плавании на короткой воде Мирон Лифинцев, чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин, чемпион России в лыжных гонках Савелий Коростелев, баскетболистка Анастасия Косу, велогонщица Алина Лысенко и гольфистка Наталия Гусева.

В 2024 году лидерами рейтинга в этой категории стали теннисистка Мирра Андреева, пловчиха Евгения Чикунова и игрок в Counter-Strike Данил Крышковец (Donk).

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Теги
Анна Сатдинова
каноэ фигурное катание Захар Петров Владислав Дикиджи киберспорт
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