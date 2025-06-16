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Спорт ,  
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Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге

Лучшая теннисистка России Мирра Андреева лишилась рекордного места в рейтинге
Мирра Андреева не участвовала в турнирах на прошлой неделе и опустилась на одну позицию
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с шестого на седьмое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.

Андреева не участвовала в турнирах на прошлой неделе. Шестое место является для 18-летней россиянки самым высоким в карьере. Она удерживала его с марта.

Андреева является единственной представительницей России в топ-10. В первую двадцатку рейтинга из россиянок также входят Диана Шнайдер (12-е место), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20).

В первой тройке рейтинга не произошло изменений. Лидирует белоруска Арина Соболенко, далее следуют американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 16 июня

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 553 очка.
2 (2). Коко Гауфф (США) — 8083.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483.
7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636.
12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216...
18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378...
20 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2141...
28 (28). Анна Калинская (Россия) — 1657...
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1307.
41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1299...
54 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052...
63 (62). Полина Кудерметова (Россия) — 998...
71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 907...
87 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 786…
93 (111). Анастасия Захарова (Россия) — 739.

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Руслан Алиев
Мирра Андреева WTA рейтинги Арина Соболенко
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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