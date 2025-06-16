Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге

Мирра Андреева не участвовала в турнирах на прошлой неделе и опустилась на одну позицию

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с шестого на седьмое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.

Андреева не участвовала в турнирах на прошлой неделе. Шестое место является для 18-летней россиянки самым высоким в карьере. Она удерживала его с марта.

Андреева является единственной представительницей России в топ-10. В первую двадцатку рейтинга из россиянок также входят Диана Шнайдер (12-е место), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (20).

В первой тройке рейтинга не произошло изменений. Лидирует белоруска Арина Соболенко, далее следуют американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 16 июня

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 553 очка.

2 (2). Коко Гауфф (США) — 8083.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6483.

7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4636.

12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216...

18 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2378...

20 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2141...

28 (28). Анна Калинская (Россия) — 1657...

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1307.

41 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 1299...

54 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052...

63 (62). Полина Кудерметова (Россия) — 998...

71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 907...

87 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 786…

93 (111). Анастасия Захарова (Россия) — 739.