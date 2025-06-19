«Ювентус» разгромил клуб из ОАЭ на чемпионате мира после встречи с Трампом

«Ювентус» разгромил соперника на чемпионате мира после встречи с Трампом

Дважды отличились французский форвард Рандаль Коло Муани и португалец Франсишку Консеисау. Еще один мяч провел турок Кенан Йылдыз. В группе G «Ювентус» теперь возглавляет таблицу

Джанни Инфантино, Дональд Трамп и Джон Элканн (Фото: Doug Mills - Pool via CNP)

Туринский «Ювентус» разгромил эмиратский «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 5:0 на стадионе Audi Field в рамках группы G на клубном чемпионате мира.

Дважды отличились французский форвард Рандаль Коло Муани и португалец Франсишку Консеисау. Еще один мяч провел турок Кенан Йылдыз.

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор выразил удовлетворение после игры: «Команда мотивирована, уверена и играет как единое целое. Мы движемся в правильном направлении».

В группе G «Ювентус» теперь возглавляет таблицу, опережая «Манчестер Сити», который свой стартовый матч завершил победой со счетом 2:0.

Менее чем за сутки до матча делегация «Ювентуса», включая игроков, представителей клуба и президента ФИФА (Международной федерации футбола) Джанни Инфантино, посетила Белый дом, где была принята президентом США Дональдом Трампом.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.