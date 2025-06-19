«Химки» — всё! Чем запомнился клуб, в котором играли легенды «Спартака»

«Химки» объявили о решении приостановить деятельность клуба в текущем виде. Чем запомнился подмосковный клуб — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Подмосковные «Химки» объявили о решении приостановить деятельность клуба в текущем виде. «Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ. <...> Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда», — говорится в сообщении.

РФС 28 мая отказал подмосковному клубу в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

История создания клуба

Футбольный клуб «Химки» был создан в 1996 году. Его первым президентом стал мэр Химок Юрий Кораблин, а тренером — Владимир Штапов, сыгравший 150 матчей за московское «Динамо».

В своем первом сезоне команда приняла участие в первенстве России среди любителей. Уже 30 января 1997 года было создано некоммерческое муниципальное учреждение «Химки», после чего клуб получил право играть в Третьей лиге (четвертый по силе дивизион в России).

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Уже в следующем сезоне подмосковный клуб вышел во Второй дивизион, где провел три года. В 2000 году «Химки» вышли в Первый дивизион. В 2004 году президентом клуба стал Владимир Стрельченко.

Исполняющий обязанности Равиль Сабитов (Фото: Александр Сабитов / ТАСС)

После этого в составе команды стали появляться именитые футболисты, среди которых Георгий Ломая, Павел Погребняк, Юрий Дроздов.

Финал Кубка России между ЦСКА и «Химками» (1:0) (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

В сезоне 2004/05 «Химки» вышли в финал Кубка России, где в решающей встрече уступили ЦСКА. В 2005 году в команду перешел бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов.

Президент «Химок» Владимир Стрельченко с командой, 2 ноября 2006 года (Фото: Татьяна Дорогутина / ТАСС)

В сезоне 2006 года «Химки» стали победителями Первого дивизиона и впервые в истории вышли в Премьер-лигу. Клуб практически полностью обновил состав, туда вошли Владимир Бесчастных, Роман Березовский и Эдуард Мор, а главным тренером был назначен Владимир Казаченок.

Роман Широков, Александр Антипенко, Андрей Тихонов и Драган Блатняк (Фото: Татьяна Дорогутина / ТАСС)

В сентябре 2007 года Казаченок покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Тогда команду возглавил сербский тренер Славолюб Муслин, ранее работавший с московским «Локомотивом». Клуб завершил дебютный сезон в элитном чемпионате на девятой строчке. В марте 2008 года в команду из «Спартака» перешел Егор Титов.

Славолюб Муслин (Фото: Александра Федорова / ТАСС)

В апреле 2008 года Муслин был уволен за неудовлетворительные результаты в чемпионате России, а его пост занял Сергей Юран. В том сезоне «Химки» заняли 14-е место в турнирной таблице и обеспечили себе прописку в Премьер-лиге.

Сергей Юран (Фото: Алексей Иванов / ТАСС)

В декабре 2008 года новым тренером стал Константин Сарсания, однако в сентябре 2009-го его уволили «из-за неудовлетворительных показателей команды».

Константин Сарсания (Фото: Алексей Иванов / ТАСС)

В сезоне 2009 «Химки» вылетели из Премьер-лиги, заняв последнее, 16-е место. Команда проиграла все 15 матчей второго круга чемпионата.

«Локомотив» — «Химки», 14 марта 2009 года (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

Следующие два сезона в ФНЛ «Химки» занимали 13-е место. Однако в сезоне 2012/13 «Химки» вылетели во второй дивизион, заняв 16-е место. В сезоне 2013/14 и 2014/15 команда заняла третье и четвертое место соответственно.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

В сезоне 2015/16 «Химки» за несколько туров до конца первенства обеспечили себе первое место в зоне «Запад» и вышли в ФНЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Только в сезоне 2019/20 команда смогла занять второе место и обеспечить выход в РПЛ. Главным тренером по ходу сезона стал Сергей Юран, заменивший Андрея Талалаева. Также с 2020 года за клуб начал выступать бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

В августе 2020 года команду возглавил Дмитрий Гунько, работавший долгое время в системе московского «Спартака», однако в сентябре контракт был расторгнут по соглашению сторон. Главным тренером был назначен Игорь Черевченко, под руководством которого клуб занял 11-е место. По итогам сезона 2020/21 «Химки» заняли рекордное в истории команды восьмое место в Премьер-лиге.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

В декабре 2021 года генеральным директором ФК «Химки» стал Владимир Габулов.

Владимир Габулов (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

В октябре 2022 года об уходе из наблюдательного совета «Химок» сообщил бывший министр спорта Московской области и депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков.

Роман Терюшков (Фото: пресс-служба ГК «Звезда»)

С февраля 2022 года по июнь 2024-го «Химки» возглавляли четыре тренера. Юран ушел из клуба в августе 2022 года, затем команду возглавлял Николай Писарев (10 августа — 2 сентября 2022-го), Спартак Гогниев (до 3 апреля 2023-го), Андрей Талалаев (до 20 июня 2024-го).

Андрей Талалаев (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

В сезоне 2022/23 «Химки» вылетели из РПЛ, заняв 15-ю строчку в чемпионате. Уже через год клуб вернулся в РПЛ с первого места в Первой лиге.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

В сезоне 2023/24 «Химки» усилился такими игроками, как бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия, воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев и форвард Антон Заболотный.

Антон Заболотный (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

Георгий Джикия (Фото: пресс-служба ФК "Химки")

Клуб приобрел защитника Дани Фернандеса, который является воспитанником мадридского «Реала».

Дани Фернандес (справа) (Фото: Анатолий Медведь / ТАСС)

Также клуб нанял испанского специалиста Франка Артигу на пост главного тренера команды.

Франк Артига (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В конце сезона «Химки» оказались в центре скандала из-за бойкота тренировок со стороны игроков из-за задержек зарплаты. 18 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в клубе ввели внешнее управление. По итогу сезона 2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ.

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

РФС 28 мая отказал подмосковному клубу в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования, а 18 июня «Химки» объявили о решении приостановить деятельность клуба в текущем виде.