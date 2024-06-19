Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024

Матч в Кельне завершился со счетом 1:1

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Сборные Швейцарии и Шотландии сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Матч группы А в Кельне завершился со счетом 1:1.

В заключительном туре 23 июня швейцарцы сыграют с немцами, а шотландцы — с венграми.

Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды. Также в 1/8 финала попадут четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Ранее в среду из группы А в плей-офф вышли немцы, набравшие шесть очков. У Швейцарии второе место и четыре очка, у Шотландии — третья строчка и одно очко, замыкают квартет венгры (0).

Сборные Шотландии и Швейцарии второй раз встречались на крупнейших турнирах (Евро и чемпионаты мира), первая игра на чемпионате Европы 1996 года осталась за шотландцами (1:0).

Шотландцы выиграли только шесть из 34 последних матчей на крупных турнирах, а швейцарцы в последних 15 играх в группе на ЧМ и Евро проиграли всего дважды.