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Спорт ,  
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Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024

Швейцария и Шотландия завершили вничью матч Евро-2024
Матч в Кельне завершился со счетом 1:1
Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

Сборные Швейцарии и Шотландии сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Матч группы А в Кельне завершился со счетом 1:1.

В заключительном туре 23 июня швейцарцы сыграют с немцами, а шотландцы — с венграми.

Сборная Германии первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды. Также в 1/8 финала попадут четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Ранее в среду из группы А в плей-офф вышли немцы, набравшие шесть очков. У Швейцарии второе место и четыре очка, у Шотландии — третья строчка и одно очко, замыкают квартет венгры (0).

Сборные Шотландии и Швейцарии второй раз встречались на крупнейших турнирах (Евро и чемпионаты мира), первая игра на чемпионате Европы 1996 года осталась за шотландцами (1:0).

Шотландцы выиграли только шесть из 34 последних матчей на крупных турнирах, а швейцарцы в последних 15 играх в группе на ЧМ и Евро проиграли всего дважды.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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