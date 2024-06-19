Сборная Германии первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы

Германия победила Венгрию и первой вышла в плей-офф Евро-2024

Матч в Штутгарте завершился со счетом 2:0. У капитана немцев Илкая Гюндогана гол+пас

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Сборная Германии обыграла команду Венгрии во втором туре группового этапа домашнего чемпионата Европы и с двумя победами обеспечила себе место в 1/8 финала плей-офф.

Встреча группы А в Штутгарте завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Джамал Мусиала (22-я минута) и Илкай Гюндоган (67), который также поучаствовал в первом голе.

Венграм не засчитали гол в компенсированное время первого тайма.

Немцы владели мячом 69% времени матча и нанесли 19 ударов по воротам (7 в створ), у венгров — 11 ударов (4 в створ).

21 летний Мусиала — второй самый молодой игрок на Евро, забивший в двух своих первых матчах на старте турнира, после венгра Ференца Бене в 1964 году (19 лет).

Сборная Германии в пятый раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате Европы — в трех из предыдущих четырех таких случаев немцы в итоге становились чемпионами.

Венгры не одержали ни одной победы в последних восьми матчах чемпионата Европы (4 ничьи, 4 поражения) после победы над Австрией на групповом этапе в 2016 году.

Венгрия и Германия в четвертый раз встречались на крупных турнирах (Евро и чемпионаты мира), в трех предыдущих встречах команды забили на двоих 20 голов.

В предыдущих шести матчах (включая товарищеские) с венграми на своем поле немцы смогли победить только раз (две ничьи, три поражения).

В заключительном матче группового этапа немцы сыграют со швейцарцами 23 июня, а венгры встретятся с шотландцами.

Сборная Германии с шестью очками лидирует в группе, на втором месте Швейцария (3), на третьем — Шотландия (0), на четвертом — Венгрия (0). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Шотландцы сыграют со швейцарцами позднее в среду.