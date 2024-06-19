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Евро-2024 ,  
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Алькарас попросил перенести свой матч, чтобы поболеть за Испанию на Евро

Алькарас попросил перенести свой матч в ATP, чтобы поболеть за Испанию на Евро
Сюжет
Евро-2024
Карлос Алькарас не захотел пропускать матч Испания — Италия на Евро, объяснив, что турнир проводится всего раз в четыре года. В итоге его матч против британца в Лондоне поставили на полдень, чтобы оба успели посмотреть футбол
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Luke Walker / Getty Images)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас попросил организаторов турнира ATP-500 в Лондоне поставить его матч на более раннее время, чтобы он смог посмотреть матч сборных Испании и Италии на Евро-2024. Об этом сообщает Eurosport.

У Алькараса на 20 июня запланирован матч второго круга против британца Джека Дрейпера (31-й в рейтинге). В этот же день на Евро пройдут матчи Испания — Италия и Дания — Англия.

После победы в первом матче над аргентинцем Франсиско Серундоло накануне испанец сказал, что попробует договориться с организаторами.

«Евро проводится раз в четыре года, сейчас время смотреть игры и поддерживать Испанию», — сказал Алькарас.

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Фото:Mike Ehrmann/Getty Images

Несмотря на то что Алькарас получил на турнире первый номер посева, его матч против Дрейпера в итоге поставлен не на вечер, а днем (15:30 мск). Этот вариант позволит поболеть за свою сборную и Дрейперу — Англия сыграет с Данией в 19:00 мск.

Матч Испания — Италия начнется в 22:00 мск.

Призовой фонд турнира в Лондоне превышает €2,2 млн.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол теннис Карлос Алькарас сборная Испании по футболу Евро-2024

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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