Алькарас попросил перенести свой матч, чтобы поболеть за Испанию на Евро

Алькарас попросил перенести свой матч в ATP, чтобы поболеть за Испанию на Евро

Карлос Алькарас не захотел пропускать матч Испания — Италия на Евро, объяснив, что турнир проводится всего раз в четыре года. В итоге его матч против британца в Лондоне поставили на полдень, чтобы оба успели посмотреть футбол

Карлос Алькарас (Фото: Luke Walker / Getty Images)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас попросил организаторов турнира ATP-500 в Лондоне поставить его матч на более раннее время, чтобы он смог посмотреть матч сборных Испании и Италии на Евро-2024. Об этом сообщает Eurosport.

У Алькараса на 20 июня запланирован матч второго круга против британца Джека Дрейпера (31-й в рейтинге). В этот же день на Евро пройдут матчи Испания — Италия и Дания — Англия.

После победы в первом матче над аргентинцем Франсиско Серундоло накануне испанец сказал, что попробует договориться с организаторами.

«Евро проводится раз в четыре года, сейчас время смотреть игры и поддерживать Испанию», — сказал Алькарас.

Несмотря на то что Алькарас получил на турнире первый номер посева, его матч против Дрейпера в итоге поставлен не на вечер, а днем (15:30 мск). Этот вариант позволит поболеть за свою сборную и Дрейперу — Англия сыграет с Данией в 19:00 мск.

Матч Испания — Италия начнется в 22:00 мск.

Призовой фонд турнира в Лондоне превышает €2,2 млн.