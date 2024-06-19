Во Франции 17-летний пловец вывихнул плечо, празднуя отбор на Олимпиаду
Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер в 17 лет неожиданно завоевал путевку на Олимпиаду, став вторым на стометровке вольным стилем на национальном отборе, но при этом получил травму плеча. Об этом пишет Ouest France.
Фенте-Дамер, показав время 48,14 секунды и выполнив олимпийский норматив, от радости со всей силы ударил по воде рукой и вывихнул плечо.
Ему помогли выбраться из бассейна, на награждении он был с перевязанной рукой, после чего уехал в больницу.
В федерации сообщили, что рентген был «обнадеживающим», но пловцу еще предстоит МРТ.
В организации также отметили, что два года следили за результатами пловца и перед Играми включили его в национальную сборную, но его выступление на стометровке все равно стало сюрпризом.
Победитель заплыва, чемпион мира 2023 года на стометровке баттерфляем Максим Груссе заявил, что рассчитывает на 17-летнего пловца в эстафете на Играх, и назвал его «немного сумасшедшим и поэтому таким хорошим».
Упал — поднялся.
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