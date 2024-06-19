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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции 17-летний пловец вывихнул плечо, празднуя отбор на Олимпиаду

17-летний пловец Фенте-Дамер вывихнул плечо, празднуя отбор на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На национальном отборе Рафаэль Фенте-Дамер неожиданно выполнил олимпийский норматив и от радости ударил рукой по воде, получив травму плеча. В федерации сообщили, что рентген «обнадеживает», но пловцу еще сделают МРТ
Рафаэль Фенте-Дамер
Рафаэль Фенте-Дамер (Фото: Laurent Lairys / Imago / Global Look Press)

Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер в 17 лет неожиданно завоевал путевку на Олимпиаду, став вторым на стометровке вольным стилем на национальном отборе, но при этом получил травму плеча. Об этом пишет Ouest France.

Видео: SwimSphereTV

Фенте-Дамер, показав время 48,14 секунды и выполнив олимпийский норматив, от радости со всей силы ударил по воде рукой и вывихнул плечо.

Ему помогли выбраться из бассейна, на награждении он был с перевязанной рукой, после чего уехал в больницу.

Фото: Laurent Lairys / Imago / Global Look Press
Фото: Laurent Lairys / Imago / Global Look Press

В федерации сообщили, что рентген был «обнадеживающим», но пловцу еще предстоит МРТ.

В организации также отметили, что два года следили за результатами пловца и перед Играми включили его в национальную сборную, но его выступление на стометровке все равно стало сюрпризом.

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Победитель заплыва, чемпион мира 2023 года на стометровке баттерфляем Максим Груссе заявил, что рассчитывает на 17-летнего пловца в эстафете на Играх, и назвал его «немного сумасшедшим и поэтому таким хорошим».

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Анна Сатдинова
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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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