«Барселона» закрыла все свои академии в самой густонаселенной стране мира

Каталонский клуб свернул детско-юношескую программу в Индии, запущенную 14 лет назад

Фото: ФК «Барселона»

«Барселона» закрыла все свои футбольные академии в Индии спустя 14 лет после запуска программы в азиатской стране. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

С 1 июля 2024 года фирменные футбольные школы «Барселоны» перестанут функционировать в Дели, Мумбаи, Бангалоре и Пуне. Клуб уже разослал ученикам академий и их семьям соответствующие уведомления. Молодежный проект одного из самых известных футбольных клубов мира был запущен в Индии в 2010 году, после чего «тысячи молодых людей научились играть в футбол в стиле «Барсы» и с учетом ценностей команды».

«Барса» хотела бы поблагодарить все семьи юных футболистов за доверие, оказанное проекту на протяжении многих лет, а также всех тренеров, обслуживающий персонал и компанию Conscient Sports — партнера команды по ее академиям в Индии», — говорится в сообщении клуба.

В «Барселоне» не уточнили причин сворачивания программы по поиску молодых талантливых футболистов в самой густонаселенной стране мира, где проживает свыше 1,4 млрд человек.

Детско-юношеские футбольные центры «Барселоны» предназначены для мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 17 лет. Тренировочный процесс организован в соответствии с методикой и философией каталонского клуба. В разное время через юношескую систему «Барселоны» прошло множество знаменитых впоследствии игроков, в том числе аргентинский нападающий Лионель Месси, поступивший в академию в возрасте 13 лет.