Футболист «Спартака» восстановился после перелома лицевой кости

Руслан Литвинов получил травму в последнем матче сезона с «Оренбургом» — ему попали локтем в лицо во время борьбы за мяч. В клубе сообщили, что футболист будет готов к сезону

Руслан Литвинов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Руслан Литвинов, получивший перелом одной из лицевых костей в последнем туре РПЛ с «Оренбургом» 25 мая, восстановился после травмы, но еще будет находиться под наблюдением. Об этом заявил глава медицинского департамента клуба Кирилл Козлов, которого цитирует ТАСС.

Литвинову попали локтем в лицо во время верховой борьбы за мяч. В «Спартаке» ранее сообщали, что 22-летний футболист выбыл на три недели.

«Также дополнительно протестировали [Литвинова], он будет находиться под наблюдением, чтобы не случился рецидив. Срок прошел после травмы, он будет готов к сезону», — сказал Козлов.

Он добавил, что все игроки «красно-белых» начнут готовиться к сезону в общей группе.

У Литвинова в минувшем сезоне одна голевая передача в 31 матче за «Спартак». За сборную России полузащитник провел четыре игры с 2022 года.

«Красно-белые» завершили сезон на пятом месте в чемпионате России, а в Кубке дошли до полуфинала «пути РПЛ».