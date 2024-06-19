Футболист «Спартака» восстановился после перелома лицевой кости
Полузащитник Руслан Литвинов, получивший перелом одной из лицевых костей в последнем туре РПЛ с «Оренбургом» 25 мая, восстановился после травмы, но еще будет находиться под наблюдением. Об этом заявил глава медицинского департамента клуба Кирилл Козлов, которого цитирует ТАСС.
Литвинову попали локтем в лицо во время верховой борьбы за мяч. В «Спартаке» ранее сообщали, что 22-летний футболист выбыл на три недели.
«Также дополнительно протестировали [Литвинова], он будет находиться под наблюдением, чтобы не случился рецидив. Срок прошел после травмы, он будет готов к сезону», — сказал Козлов.
Он добавил, что все игроки «красно-белых» начнут готовиться к сезону в общей группе.
У Литвинова в минувшем сезоне одна голевая передача в 31 матче за «Спартак». За сборную России полузащитник провел четыре игры с 2022 года.
«Красно-белые» завершили сезон на пятом месте в чемпионате России, а в Кубке дошли до полуфинала «пути РПЛ».
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