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Спорт ,  
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Футболист «Спартака» восстановился после перелома лицевой кости

Полузащитник «Спартака» Литвинов восстановился после перелома лицевой кости
Руслан Литвинов получил травму в последнем матче сезона с «Оренбургом» — ему попали локтем в лицо во время борьбы за мяч. В клубе сообщили, что футболист будет готов к сезону
Руслан Литвинов
Руслан Литвинов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Руслан Литвинов, получивший перелом одной из лицевых костей в последнем туре РПЛ с «Оренбургом» 25 мая, восстановился после травмы, но еще будет находиться под наблюдением. Об этом заявил глава медицинского департамента клуба Кирилл Козлов, которого цитирует ТАСС.

Литвинову попали локтем в лицо во время верховой борьбы за мяч. В «Спартаке» ранее сообщали, что 22-летний футболист выбыл на три недели.

«Также дополнительно протестировали [Литвинова], он будет находиться под наблюдением, чтобы не случился рецидив. Срок прошел после травмы, он будет готов к сезону», — сказал Козлов.

Он добавил, что все игроки «красно-белых» начнут готовиться к сезону в общей группе.

Футболист «Спартака» получил перелом в заключительном матче сезона
Спорт
Руслан Литвинов

У Литвинова в минувшем сезоне одна голевая передача в 31 матче за «Спартак». За сборную России полузащитник провел четыре игры с 2022 года.

«Красно-белые» завершили сезон на пятом месте в чемпионате России, а в Кубке дошли до полуфинала «пути РПЛ».

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Руслан Литвинов травма

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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