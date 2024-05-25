Футболист «Спартака» получил перелом в заключительном матче сезона

Футболист «Спартака» Литвинов получил перелом одной из костей лицевого черепа

Полузащитнику Руслану Литвинову диагностировали перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет около трех недель

Руслан Литвинов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0. Литвинов был заменен на 64-й минуте после того, как получил удар локтем от одного из соперников во время верховой борьбы за мяч.

«Спартак» завершил сезон на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков. 22-летний Литвинов провел 31 матч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.