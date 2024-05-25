Футболист «Спартака» получил перелом в заключительном матче сезона
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.
«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0. Литвинов был заменен на 64-й минуте после того, как получил удар локтем от одного из соперников во время верховой борьбы за мяч.
«Спартак» завершил сезон на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков. 22-летний Литвинов провел 31 матч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
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