Польша обвинила российских хакеров в попытке срыва просмотра матча Евро

Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский рассказал о кибератаке на интернет-сервисы телевидения вскоре после начала игры с Нидерландами

Фото: Adam Berry/Getty Images

Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, организованной с целью помешать польским болельщикам смотреть матч своей сборной на Евро-2024.

В эфире радиостанции RMF24 Ольшевский рассказал, что в воскресенье, 16 июня, вскоре после начала трансляции игры между Польшей и Нидерландами хакерской атаке подверглись интернет-сервисы местного телевидения.

«Это была DDоS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию», — заявил Ольшевский.

Замминистра также отметил, что вмешательство извне удалось оперативно отразить. При этом Ольшевский не привел доказательств того, что кибератака была организована именно российскими хакерами.

В дебютном матче группы D сборная Польши уступила команде Нидерландов со счетом 1:2. Поляки открыли счет в первом тайме, когда на 16-й минуте ударом головой гол забил Адам Букса. Однако на 29-й минуте голландец Коди Гакпо сравнял счет, а победную точку на 83-й минуте поставил нападающий Ваут Вегхорст.