 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Польша обвинила российских хакеров в попытке срыва просмотра матча Евро

Сюжет
Евро-2024
Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский рассказал о кибератаке на интернет-сервисы телевидения вскоре после начала игры с Нидерландами
Фото: Adam Berry/Getty Images
Фото: Adam Berry/Getty Images

Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил российских хакеров в кибератаке, организованной с целью помешать польским болельщикам смотреть матч своей сборной на Евро-2024.

В эфире радиостанции RMF24 Ольшевский рассказал, что в воскресенье, 16 июня, вскоре после начала трансляции игры между Польшей и Нидерландами хакерской атаке подверглись интернет-сервисы местного телевидения.

«Это была DDоS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть на то, чтобы сделать невозможным просмотр матча через интернет польским гражданам... Все следы ведут в Россию», — заявил Ольшевский.

Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче Евро-2024
Спорт
Ваут Вегорст

Замминистра также отметил, что вмешательство извне удалось оперативно отразить. При этом Ольшевский не привел доказательств того, что кибератака была организована именно российскими хакерами.

В дебютном матче группы D сборная Польши уступила команде Нидерландов со счетом 1:2. Поляки открыли счет в первом тайме, когда на 16-й минуте ударом головой гол забил Адам Букса. Однако на 29-й минуте голландец Коди Гакпо сравнял счет, а победную точку на 83-й минуте поставил нападающий Ваут Вегхорст.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 российские хакеры хакерская атака

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Конор Макгрегор поставил €60 тыс. на Роналду в рамках Евро-2024
Спорт
Власти Германии предупредили о рисках теракта ИГ на Евро-2024
Политика
Драка и побитый рекорд Роналду. Как прошел дебютный матч Грузии на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 12:48
В Белгороде объявили ракетную опасность через полчаса после отбоя тревоги Политика, 12:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:45
Комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов Политика, 12:44
Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и сервиз и получил от него бюсты Политика, 12:42
Chery анонсировал премьеру обновленного Tiggo 7 Pro Max в России Авто, 12:38
Чем отличается Lada Iskra от еще более дешевой Lada Granta: разбор Авто, 12:35
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Экс-капитан «Спартака» завершил карьеру и стал тренером «Динамо» Спорт, 12:35
Минимальный курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽87 Инвестиции, 12:29
Фигурантам дела об убийстве Моторолы дали вплоть до пожизненного Политика, 12:29
Суд запретил Engie вести спор с «дочкой» «Газпрома» за рубежом Бизнес, 12:25
Макгрегор поставил на Роналду. Что происходит на Евро Спорт, 12:22
Путин рассказал о содержании подписанного с Ким Чен Ыном договора Политика, 12:22
Токаев поручил запросить у Киева данные о нападении на активиста Садыкова Политика, 12:19