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Спорт ,  
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Российский боец UFC Александр Волков объявил о переезде в США

По мнению спортсмена, это решение окажет положительное влияние на его дальнейшую карьеру
Фото: Mark Evans/Getty Images
Фото: Mark Evans/Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков принял решение о переезде в США. По его мнению, постоянное проживание в стране благоприятно скажется на его дальнейшей карьере в UFC, рассказал спортсмен ТАСС.

«На данном этапе моей жизни мое нахождение там более эффективно действует на мою спортивную карьеру, — пояснил Волков. — Нахожусь ближе к тренировочному центру UFC, постоянно приезжают бойцы, с которыми можно обменяться опытом, потренироваться. Постоянно присутствует какой-то момент новизны, можно новые знания получать. Так как моя карьера не будет длиться вечно, было принято решение какое-то время пожить и потренироваться там, чтобы на своем закате набраться опыта у иностранцев».

Боец уточнил, что снимает достаточно большой дом без бассейна, который обходится не очень дорого по меркам Лас-Вегаса. В месяц за жилье Волков отдает «$2 тыс. с копейками», не считая коммунальных платежей.

Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC
Спорт
Александр Волков (слева)

На данный момент на счету 35-летнего россиянина 37 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе.

Следующий бой Александр Волков проведет в ближайшую субботу, 22 июня, на турнире в Саудовской Аравии, где встретится с другим россиянином Сергеем Павловичем, занимающим третью строчку рейтинга UFC в тяжелом весе.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
UFC Александр Волков (боец UFC)

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Обслуживание счета

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