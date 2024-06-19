Российский боец UFC Александр Волков объявил о переезде в США
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков принял решение о переезде в США. По его мнению, постоянное проживание в стране благоприятно скажется на его дальнейшей карьере в UFC, рассказал спортсмен ТАСС.
«На данном этапе моей жизни мое нахождение там более эффективно действует на мою спортивную карьеру, — пояснил Волков. — Нахожусь ближе к тренировочному центру UFC, постоянно приезжают бойцы, с которыми можно обменяться опытом, потренироваться. Постоянно присутствует какой-то момент новизны, можно новые знания получать. Так как моя карьера не будет длиться вечно, было принято решение какое-то время пожить и потренироваться там, чтобы на своем закате набраться опыта у иностранцев».
Боец уточнил, что снимает достаточно большой дом без бассейна, который обходится не очень дорого по меркам Лас-Вегаса. В месяц за жилье Волков отдает «$2 тыс. с копейками», не считая коммунальных платежей.
На данный момент на счету 35-летнего россиянина 37 побед (из них 24 нокаутом) и 10 поражений. Согласно последнему рейтингу UFC, он поднялся на пятую позицию среди лучших бойцов промоушена в тяжелом весе.
Следующий бой Александр Волков проведет в ближайшую субботу, 22 июня, на турнире в Саудовской Аравии, где встретится с другим россиянином Сергеем Павловичем, занимающим третью строчку рейтинга UFC в тяжелом весе.
Упал — поднялся.
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