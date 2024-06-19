Впервые в матче Евро-2024 могут появиться сразу два игрока РПЛ

Состоится ли дебют игрока РПЛ на Евро в балканском дерби. Интриги дня

Сборная Хорватии осталась без полузащитника Николы Влашича. Вратарь немцев Мануэль Нойер может догнать Паоло Мальдини по числу игр в стартовом составе. Главное о матчах дня второго тура Евро — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Германии (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Кто и когда играет 19 июня Хорватия — Албания (16:00)

Германия — Венгрия (19:00)

Шотландия — Швейцария (22:00)

Хорватия — Албания

Время: 16:00 (Okko)

Место: «Фолькспаркштадион» (Гамбург)

Сборная Хорватии в первом туре разгромно проиграла испанцам со счетом 3:0. Поражение стало для хорватской команды первым в последних семи играх.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что его команде необходимо выиграть в матче с Албанией, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф в третьем турнире подряд. «У нас два сложных матча. Это еще не конец. Наша цель — выйти из группы, и мы сделаем все возможное, чтобы этого достичь».

Хорватская команда лишилась полузащитника Николы Влашича, который выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. Хорват покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы. Из-за повреждения Влашич пропустил концовку сезона в Италии, потом восстановился, но снова получил повреждение.

Никола Влашич (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

В свою очередь Албания в первом туре уступила Италии (1:2), пропустив два мяча за пять минут. При этом полузащитник Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро — на 23-й секунде матча. Таким образом, был побит рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко, установленный в 2004 году в матче с командой Греции.

В прошлом матче в составе сборной Албании на чемпионате Европы дебютировал защитник «Локомотива» Марио Митай. Также в ней есть нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который попал в сборную в 2023 году. Первый матч Албании на Евро он провел на скамейке запасных, так что его дебют на турнире пока не состоялся.

Хорватия и Албания ранее никогда не встречались. Аналитическая компания Opta оценивает вероятность победы сборной Хорватии в 62,9%, а шансы албанцев на победу — в 15,7%.

Таблица группы В Испания — 3 очка; Италия — 3 очка; Албания — 0 очков; Хорватия — 0 очков.

Германия — Венгрия

Время: 19:00 («Матч ТВ»)

Место: «Штутгарт Арена» (Штутгарт)

Сборная Германии в первом туре разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала установили достижение: впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную.

Самым результативным игроком команды после первого тура является Кай Хаверц, который отметился забитым мячом и голевой передачей.

Кай Хаверц (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Также в первом туре голкипер Мануэль Нойер сыграл в стартовом составе крупного турнира в 35-й раз, установив рекорд сборной Германии. В матче против Венгрии вратарь может сравняться по этому показателю с итальянцем Паоло Мальдини, на счету которого 36 игр.

Венгры же в первом туре уступили Швейцарии со счетом 3:1. 23-летний полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вывел сборную Венгрии с капитанской повязкой, став самым молодым капитаном в истории турнира.

Доминик Собослаи (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Стоит отметить, что сборная Венгрии не смогла выиграть ни в одном из последних семи матчей Евро, сыграв четыре раза вничью и три раза уступив. Во всех трех проигранных встречах венгры пропустили минимум три мяча.

В последний раз Германия и Венгрия встречались в 2022 году в рамках группового этапа Лиги наций: в первом матче команды сыграли вничью (1:1), а во втором венгры оказались сильнее (1:0). Сборные также играли в третьем туре группового этапа Евро-2020 (2:2).

Opta называет Германию явным фаворитом матча, а вероятность ее победы оценивает в 72,2%. Шанс на выигрыш венгров оценивается в 11,3%.

Таблица группы А Германия — 3 очка; Швейцария — 3 очка; Венгрия — 0 очков; Шотландия — 0 очков.

Шотландия — Швейцария

Время: 22:00 («Матч ТВ»)

Место: «Кёльн Штадиум» (Кёльн)

Сборная Шотландии потерпела от Германии самое разгромное для матчей открытия поражение в истории Евро.

На данный момент шотландская команда находится не в лучшей форме. Подопечные Стива Кларка выиграли лишь в одном из последних десяти матчей (три ничьи и шесть поражений), единственная победа была над Гибралтаром. Состав сборной Шотландии является самым возрастным на турнире: средний возраст составляет 28,3 года.

Кроме того, у шотландцев потери в составе. Защитник сборной Райан Портеус в матче против Германии получил прямую красную карточку, из-за чего пропустит оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024.

Райан Портеус (Фото: Reuters)

Швейцария начала турнир с победы над Венгрией (3:1). Особо отметился полузащитник Мишель Эбишер, который в той игре забил гол и сделал результативную передачу.

Мишель Эбишер (Фото: Reuters)

Подопечные Мурата Якина постараются повторить успех 2021 года (из-за пандемии Евро-2020 был перенесен на год). Тогда швейцарская команда выбила сборную Франции в 1/8 финала турнира и впервые дошла до четвертьфинала европейского первенства, где уступила Испании. При этом Швейцария в основное время одержала победу всего в одной из пяти игр, сыграв три раза вничью и один раз уступив.

В последний раз две сборные встречались в товарищеской игре в 2006 году, матч завершилась победой Швейцарии (3:1).

Opta считает, что швейцарская команда выиграет с вероятностью 49,8%, а шанс на победу шотландцев — 24,4%.