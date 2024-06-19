Состоится ли дебют игрока РПЛ на Евро в балканском дерби. Интриги дня
Кто и когда играет 19 июня
- Хорватия — Албания (16:00)
- Германия — Венгрия (19:00)
- Шотландия — Швейцария (22:00)
Хорватия — Албания
Время: 16:00 (Okko)
Место: «Фолькспаркштадион» (Гамбург)
Сборная Хорватии в первом туре разгромно проиграла испанцам со счетом 3:0. Поражение стало для хорватской команды первым в последних семи играх.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что его команде необходимо выиграть в матче с Албанией, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф в третьем турнире подряд. «У нас два сложных матча. Это еще не конец. Наша цель — выйти из группы, и мы сделаем все возможное, чтобы этого достичь».
Хорватская команда лишилась полузащитника Николы Влашича, который выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. Хорват покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы. Из-за повреждения Влашич пропустил концовку сезона в Италии, потом восстановился, но снова получил повреждение.
В свою очередь Албания в первом туре уступила Италии (1:2), пропустив два мяча за пять минут. При этом полузащитник Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро — на 23-й секунде матча. Таким образом, был побит рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко, установленный в 2004 году в матче с командой Греции.
В прошлом матче в составе сборной Албании на чемпионате Европы дебютировал защитник «Локомотива» Марио Митай. Также в ней есть нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, который попал в сборную в 2023 году. Первый матч Албании на Евро он провел на скамейке запасных, так что его дебют на турнире пока не состоялся.
Хорватия и Албания ранее никогда не встречались. Аналитическая компания Opta оценивает вероятность победы сборной Хорватии в 62,9%, а шансы албанцев на победу — в 15,7%.
Таблица группы В
- Испания — 3 очка;
- Италия — 3 очка;
- Албания — 0 очков;
- Хорватия — 0 очков.
Германия — Венгрия
Время: 19:00 («Матч ТВ»)
Место: «Штутгарт Арена» (Штутгарт)
Сборная Германии в первом туре разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала установили достижение: впервые в истории Евро сразу два игрока моложе 22 лет забили в одном матче за одну сборную.
Самым результативным игроком команды после первого тура является Кай Хаверц, который отметился забитым мячом и голевой передачей.
Также в первом туре голкипер Мануэль Нойер сыграл в стартовом составе крупного турнира в 35-й раз, установив рекорд сборной Германии. В матче против Венгрии вратарь может сравняться по этому показателю с итальянцем Паоло Мальдини, на счету которого 36 игр.
Венгры же в первом туре уступили Швейцарии со счетом 3:1. 23-летний полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи вывел сборную Венгрии с капитанской повязкой, став самым молодым капитаном в истории турнира.
Стоит отметить, что сборная Венгрии не смогла выиграть ни в одном из последних семи матчей Евро, сыграв четыре раза вничью и три раза уступив. Во всех трех проигранных встречах венгры пропустили минимум три мяча.
В последний раз Германия и Венгрия встречались в 2022 году в рамках группового этапа Лиги наций: в первом матче команды сыграли вничью (1:1), а во втором венгры оказались сильнее (1:0). Сборные также играли в третьем туре группового этапа Евро-2020 (2:2).
Opta называет Германию явным фаворитом матча, а вероятность ее победы оценивает в 72,2%. Шанс на выигрыш венгров оценивается в 11,3%.
Таблица группы А
- Германия — 3 очка;
- Швейцария — 3 очка;
- Венгрия — 0 очков;
- Шотландия — 0 очков.
Шотландия — Швейцария
Время: 22:00 («Матч ТВ»)
Место: «Кёльн Штадиум» (Кёльн)
Сборная Шотландии потерпела от Германии самое разгромное для матчей открытия поражение в истории Евро.
На данный момент шотландская команда находится не в лучшей форме. Подопечные Стива Кларка выиграли лишь в одном из последних десяти матчей (три ничьи и шесть поражений), единственная победа была над Гибралтаром. Состав сборной Шотландии является самым возрастным на турнире: средний возраст составляет 28,3 года.
Кроме того, у шотландцев потери в составе. Защитник сборной Райан Портеус в матче против Германии получил прямую красную карточку, из-за чего пропустит оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024.
Швейцария начала турнир с победы над Венгрией (3:1). Особо отметился полузащитник Мишель Эбишер, который в той игре забил гол и сделал результативную передачу.
Подопечные Мурата Якина постараются повторить успех 2021 года (из-за пандемии Евро-2020 был перенесен на год). Тогда швейцарская команда выбила сборную Франции в 1/8 финала турнира и впервые дошла до четвертьфинала европейского первенства, где уступила Испании. При этом Швейцария в основное время одержала победу всего в одной из пяти игр, сыграв три раза вничью и один раз уступив.
В последний раз две сборные встречались в товарищеской игре в 2006 году, матч завершилась победой Швейцарии (3:1).
Opta считает, что швейцарская команда выиграет с вероятностью 49,8%, а шанс на победу шотландцев — 24,4%.
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