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«Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры

«Зенит» разгромил «Ахмат» в Грозном благодаря пента-трику Кассьерры
Команда Сергея Семака обыграла «Ахмат» со счетом 5:1 и продолжает бороться за чемпионство. Лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра впервые в РПЛ сумел забить пять мячей за игру
Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»
Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»

Петербургский «Зенит» крупно обыграл в Грозном «Ахмат» и сохранил отставание на два очка от лидирующего «Динамо» перед последним туром РПЛ.

Матч завершился со счетом 1:5. У хозяев на 11-й минуте забил Мохамед Конате. У «Зенита» все голы на счету колумбийца Матео Кассьерры (4, 9, 44, 47, 51), который оформил первый пента-трик в чемпионатах России с 1998 года.

Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России
Спорт
Матео Кассьерра

«Зенит» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками.

В последнем матче турнира команда Сергея Семака 25 мая примет «Ростов».

«Динамо» (56) в заключительном матче сыграет в тот же день с «Краснодаром» (53), который занимает третье место.

У «Ахмата» прервалась пятиматчевая победная серия, он второй раз в сезоне пропустил пять мячей в домашнем матче — за первые 16 сезонов в высшем дивизионе с ним это случалось лишь раз. У грозненцев десятое место в таблице, следующий матч они проведут с «Факелом» в Воронеже.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит ФК Ахмат Матео Кассьерра Российская премьер-лига (РПЛ)

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