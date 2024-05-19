«Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры
Петербургский «Зенит» крупно обыграл в Грозном «Ахмат» и сохранил отставание на два очка от лидирующего «Динамо» перед последним туром РПЛ.
Матч завершился со счетом 1:5. У хозяев на 11-й минуте забил Мохамед Конате. У «Зенита» все голы на счету колумбийца Матео Кассьерры (4, 9, 44, 47, 51), который оформил первый пента-трик в чемпионатах России с 1998 года.
«Зенит» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками.
В последнем матче турнира команда Сергея Семака 25 мая примет «Ростов».
«Динамо» (56) в заключительном матче сыграет в тот же день с «Краснодаром» (53), который занимает третье место.
У «Ахмата» прервалась пятиматчевая победная серия, он второй раз в сезоне пропустил пять мячей в домашнем матче — за первые 16 сезонов в высшем дивизионе с ним это случалось лишь раз. У грозненцев десятое место в таблице, следующий матч они проведут с «Факелом» в Воронеже.
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