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Футболист «Зенита» извинился перед вратарем ЦСКА за нанесение травмы

Игрок «Зенита» Алип извинился перед вратарем ЦСКА Торопом за нанесение травмы
Нуралы Алип подчеркнул, что шел на мяч и совершенно не хотел причинить вред вратарю ЦСКА Владиславу Торопу
Нуралы Алип
Нуралы Алип (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Защитник «Зенита» Нуралы Алип извинился перед вратарем ЦСКА Владиславом Торопом за нанесение травмы в матче Кубка России по футболу. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред, — написал футболист. — Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле».

Тороп получил повреждение на 32-й минуте. Он не смог самостоятельно покинуть поле и сразу после замены был госпитализирован. У 20-летнего вратаря выявили двойной перелом костей лицевого отдела черепа. В ЦСКА заявили, что вратарь, скорее всего, будет прооперирован.

ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти. В суперфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».

Тороп в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в шести из которых отыграл на ноль.

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