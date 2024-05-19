 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею

Казахстан проиграл США со счетом 1:10 на чемпионате мира по хоккею
Американцы победили со счетом 10:1 и поднялись на второе место в группе B. В параллельном матче австрийцы обыграли норвежцев и продолжают борьбу за путевку в четвертьфинал с финнами
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press
Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press

Сборная США разгромила команду Казахстана на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B в Остраве завершилась со счетом 10:1. У американцев хет-трик оформил Брэди Ткачук.

Американцы поднялись на второе место в группе, их следующим соперником будет сборная Латвии 21 мая.

В параллельном матче сборная Австрии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1.

Австрийцы поднялись на четвертое место в таблице и продолжают борьбу с финнами за последнюю путевку в четвертьфинал из группы А.

Австрия победила Финляндию на ЧМ по хоккею, забив на последней секунде
Спорт
Сборная Австрии

Плей-офф начнется 23 мая, финал пройдет 26 мая.

Сборная России пропускает уже третий чемпионат мира подряд из-за отстранения.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Чемпионат мира по хоккею

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2
Спорт
Фазель отреагировал на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014
Спорт
Сборная Германии разгромила команду Казахстана на ЧМ по хоккею
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Нуланд назвала Харьков российским городом Политика, 20:52
Что известно о президенте Ирана Эбрахиме Раиси Политика, 20:48
Хаменеи призвал иранцев не волноваться во избежание «сбоев в стране» Политика, 20:43
Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России Спорт, 20:42
На Украине введут почасовые отключения электричества Общество, 20:34
В Белгородской области два человека пострадали после обстрела Ржевки Политика, 20:31
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат в АПЛ за 34 года Спорт, 20:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ливерпуль» победил в последнем матче под руководством Клоппа Спорт, 19:59
Папа римский встретился с экс-главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым Общество, 19:59
«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в чемпионате Англии Спорт, 19:59
В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре Политика, 19:52
Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею Спорт, 19:41
Азербайджан предложил Ирану помощь после жесткой посадки вертолета Раиси Политика, 19:29
Президент Грузии предложила отменить закон об иноагентах после принятия Политика, 19:20