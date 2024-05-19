Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею
Сборная США разгромила команду Казахстана на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Встреча группы B в Остраве завершилась со счетом 10:1. У американцев хет-трик оформил Брэди Ткачук.
Американцы поднялись на второе место в группе, их следующим соперником будет сборная Латвии 21 мая.
В параллельном матче сборная Австрии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1.
Австрийцы поднялись на четвертое место в таблице и продолжают борьбу с финнами за последнюю путевку в четвертьфинал из группы А.
Плей-офф начнется 23 мая, финал пройдет 26 мая.
Сборная России пропускает уже третий чемпионат мира подряд из-за отстранения.
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