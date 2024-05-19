Казахстан проиграл США со счетом 1:10 на чемпионате мира по хоккею

Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею

Американцы победили со счетом 10:1 и поднялись на второе место в группе B. В параллельном матче австрийцы обыграли норвежцев и продолжают борьбу за путевку в четвертьфинал с финнами

Фото: imago / imago-images.de / Global Look Press

Сборная США разгромила команду Казахстана на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B в Остраве завершилась со счетом 10:1. У американцев хет-трик оформил Брэди Ткачук.

Американцы поднялись на второе место в группе, их следующим соперником будет сборная Латвии 21 мая.

В параллельном матче сборная Австрии обыграла команду Норвегии со счетом 4:1.

Австрийцы поднялись на четвертое место в таблице и продолжают борьбу с финнами за последнюю путевку в четвертьфинал из группы А.

Плей-офф начнется 23 мая, финал пройдет 26 мая.

Сборная России пропускает уже третий чемпионат мира подряд из-за отстранения.