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«Манчестер Сити» не пустят в Лигу чемпионов без отказа от акций «Жироны»

«Манчестер Сити» не пустят в Лигу чемпионов без уступок со стороны владельцев
Правила УЕФА не позволяют выступать в одном еврокубке командам с одним владельцем. City Football Group, скорее всего, придется снизить долю в «Жироне» или передать ее акции трасту, иначе клуб окажется в Лиге Европы
Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холанд
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Michael Regan / Getty Images)

УЕФА предложила City Football Group (CFG) существенно уменьшить свою долю в «Манчестер Сити» или «Жироне», если они хотят видеть обе команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом пишет The Times со ссылкой на правила УЕФА о владении несколькими клубами.

У CFG 100% акций английского клуба и 47% в испанском. Для допуска обеих команд CFG должна иметь в одной из них долю не более 30%.

Второй вариант предусматривает перевод «Жироны» в Лигу Европы, а третий — передачу всех акций одной из двух команд слепому трасту, который будет контролировать назначенная УЕФА группа.

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Спорт
Фото:Richard Heathcote / Getty Images

Ранее вариант с трастом использовался в сделке между «Миланом», «Тулузой» и их американским инвестором RedBird Capital.

«Жирона» гарантировала себе попадание в топ-4 в чемпионате Испании и место в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» за тур до конца сезона Английской премьер-лиги идет первым, опережая «Арсенал» на два очка. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов в прошлом году.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА Манчестер Сити Лига Чемпионов

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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