«Манчестер Сити» не пустят в Лигу чемпионов без отказа от акций «Жироны»
УЕФА предложила City Football Group (CFG) существенно уменьшить свою долю в «Манчестер Сити» или «Жироне», если они хотят видеть обе команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом пишет The Times со ссылкой на правила УЕФА о владении несколькими клубами.
У CFG 100% акций английского клуба и 47% в испанском. Для допуска обеих команд CFG должна иметь в одной из них долю не более 30%.
Второй вариант предусматривает перевод «Жироны» в Лигу Европы, а третий — передачу всех акций одной из двух команд слепому трасту, который будет контролировать назначенная УЕФА группа.
Ранее вариант с трастом использовался в сделке между «Миланом», «Тулузой» и их американским инвестором RedBird Capital.
«Жирона» гарантировала себе попадание в топ-4 в чемпионате Испании и место в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» за тур до конца сезона Английской премьер-лиги идет первым, опережая «Арсенал» на два очка. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов в прошлом году.
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