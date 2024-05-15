«Манчестер Сити» не пустят в Лигу чемпионов без уступок со стороны владельцев

«Манчестер Сити» не пустят в Лигу чемпионов без отказа от акций «Жироны»

Правила УЕФА не позволяют выступать в одном еврокубке командам с одним владельцем. City Football Group, скорее всего, придется снизить долю в «Жироне» или передать ее акции трасту, иначе клуб окажется в Лиге Европы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Michael Regan / Getty Images)

УЕФА предложила City Football Group (CFG) существенно уменьшить свою долю в «Манчестер Сити» или «Жироне», если они хотят видеть обе команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом пишет The Times со ссылкой на правила УЕФА о владении несколькими клубами.

У CFG 100% акций английского клуба и 47% в испанском. Для допуска обеих команд CFG должна иметь в одной из них долю не более 30%.

Второй вариант предусматривает перевод «Жироны» в Лигу Европы, а третий — передачу всех акций одной из двух команд слепому трасту, который будет контролировать назначенная УЕФА группа.

Ранее вариант с трастом использовался в сделке между «Миланом», «Тулузой» и их американским инвестором RedBird Capital.

«Жирона» гарантировала себе попадание в топ-4 в чемпионате Испании и место в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» за тур до конца сезона Английской премьер-лиги идет первым, опережая «Арсенал» на два очка. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов в прошлом году.