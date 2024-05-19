«Балтика» проиграла клубу Карпина и осталась в зоне вылета РПЛ
«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, победил дома калининградскую «Балтику» в 29-м туре РПЛ.
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:1.
У хозяев отличились Кирилл Щетинин (33-я минута) и Роналдо (36).
У гостей в компенсированное время первого тайма забил Роберто Фернандес, еще один гол перед перерывом «Балтике» не засчитали после видеопросмотра.
У «Ростова» 43 очка и шестое место, у «Балтики» — 23 очка, 15-я строчка и три балла отставания от зоны стыковых матчей.
В последнем туре «Ростов» 25 мая сыграет в Петербурге с «Зенитом», а «Балтика» примет московский «Локомотив».
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