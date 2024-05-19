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«Балтика» проиграла клубу Карпина и осталась в зоне вылета РПЛ

«Балтика» уступила «Ростову» и осталась в зоне вылета перед последним туром РПЛ
«Ростов» одержал победу со счетом 2:1. «Балтика» перед последним туром отстает на три очка от зоны стыковых матчей
Главный тренер &laquo;Ростова&raquo; Валерий Карпин (справа) в матче с &laquo;Балтикой&raquo;
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин (справа) в матче с «Балтикой» (Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»)

«Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин, победил дома калининградскую «Балтику» в 29-м туре РПЛ.

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:1.

У хозяев отличились Кирилл Щетинин (33-я минута) и Роналдо (36).

У гостей в компенсированное время первого тайма забил Роберто Фернандес, еще один гол перед перерывом «Балтике» не засчитали после видеопросмотра.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

У «Ростова» 43 очка и шестое место, у «Балтики» — 23 очка, 15-я строчка и три балла отставания от зоны стыковых матчей.

В последнем туре «Ростов» 25 мая сыграет в Петербурге с «Зенитом», а «Балтика» примет московский «Локомотив».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Балтика ФК Ростов

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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