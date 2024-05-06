Пилот McLaren назвал победу в Майами ответом на насмешки за провал в Сочи

Ландо Норрис неожиданно выиграл Гран-при Майами. До этого британец 15 раз финишировал вторым, а в Сочи в 2021 году проиграл только из-за того, что не сменил шины. После этого его стали звать Ландо No Wins

Ландо Норрис (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис, сенсационно выигравший Гран-при Майами «Формулы-1», заявил, что рад положить конец насмешкам в свой адрес, которые не прекращались после его упущенной победы в гонке в Сочи в 2021 году. Слова гонщика приводит AFP.

Норрис впервые выиграл гонку в «Формуле-1», опередив чемпиона и лидера сезона Макса Ферстаппена (Red Bull) и Шарля Леклера (Ferrari). Британец отложил единственный пит-стоп и сохранил лидерство благодаря выезду сейфти-кара после аварии двух других гонщиков, отмечает «Чемпионат».

До Гран-при Майами Норрис 15 раз попадал на подиум в гонках, в том числе восемь раз финишировал вторым. В Сочи в 2021 году он упустил лидерство из-за того, что не сменил вовремя шины в сильный дождь, после чего получил прозвище Ландо NoWins («Ландо без побед»).

«Мне нравится зайти в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) и лайкнуть комментарии людей, которые меня оскорбляют, мне это чертовски нравится, это заставляет меня улыбаться больше всего на свете, особенно Lando NoWins, это стало чем-то особенным», — сказал 24-летний гонщик.

По словам Норриса, еще большую улыбку у него вызвала возможность доказать людям, что они ошибаются, если думают, что он не сможет победить.

Следующий этап Гран-при пройдет в Италии 19 мая.