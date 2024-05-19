Павлюченкова проиграла украинке Калининой на старте турнира в Страсбурге

Павлюченкова проиграла украинке на старте крупного турнира во Франции

Россиянка уступила Ангелине Калининой в трех сетах — 3:6, 6:3, 4:6. Павлюченкова на протяжении пяти турниров не может выиграть больше одного матча

Анастасия Павлюченкова (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Четвертая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-500 во французском Страсбурге.

На старте турнира россиянка, 21-я в мировом рейтинге, уступила украинке Ангелине Калининой (31) со счетом 3:6, 6:3, 4:6.

На четырех предыдущих турнирах WTA Павлюченкова не смогла выиграть больше одного матча.

В этом сезоне Павлюченкова доходила до полуфиналов в австрийском Линце и Дохе.

Призовой фонд турнира в Страсбурге превышает €800 тыс., его победительница заработает 500 рейтинговых очков.

На турнире также выступят Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская. Еще одна россиянка, Анастасия Потапова, ранее в воскресенье проиграла канадке Лейле Фернандес.