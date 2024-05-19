Павлюченкова проиграла украинке на старте крупного турнира во Франции
Четвертая ракетка России Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-500 во французском Страсбурге.
На старте турнира россиянка, 21-я в мировом рейтинге, уступила украинке Ангелине Калининой (31) со счетом 3:6, 6:3, 4:6.
На четырех предыдущих турнирах WTA Павлюченкова не смогла выиграть больше одного матча.
В этом сезоне Павлюченкова доходила до полуфиналов в австрийском Линце и Дохе.
Призовой фонд турнира в Страсбурге превышает €800 тыс., его победительница заработает 500 рейтинговых очков.
На турнире также выступят Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская. Еще одна россиянка, Анастасия Потапова, ранее в воскресенье проиграла канадке Лейле Фернандес.
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