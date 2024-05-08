Восьмая ракетка мира грек Циципас заявил о наличии у него российского паспорта

Греческий теннисист Циципас заявил о наличии у него российского паспорта

Циципас, восьмая ракетка мира, является внуком легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. По словам 25-летнего спортсмена, российский паспорт у него есть с рождения

Стафанос Циципас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Греческий теннисист Стафанос Циципас, восьмая ракетка мира, рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что у него есть российское гражданство.

«Он [паспорт] у меня есть — с момента рождения и по сей день», — сказал 25-летний спортсмен.

Циципас отметил, что в юности ему предлагали представлять Россию. «Помню, родители что-то на эту тему говорили, когда мне было, кажется, лет 16. Но я никогда не понимал, насколько серьезно было это предложение», — сказал теннисист.

По словам Циципаса, он всегда чувствовал себя греком и гордился этим. «Но также гордился и российской половиной своей семьи. Это страна с большой культурой и историей мирового масштаба и важности. Всегда с уважением относился и отношусь к своим корням, никогда не думал о них как о чем-то само собой разумеющемся», — добавил он.

Циципас также рассказал, что болеет за московский «Спартак». «Был бы счастлив получить футболку «Спартака» и побывать на играх команды», — отметил теннисист.

Циципас выиграл 11 турниров ATP за карьеру, дважды дошел до финала турниров «Большого шлема» (Roland Garros-2021 и Australian Open-2023). Теннисист является внуком легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова. Его мать — советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли).