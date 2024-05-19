Барков получил «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана в НХЛ

Сын тренера «Спартака» стал лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ

Александр Барков опередил в борьбе за «Селки Трофи» Остона Мэттьюса и Джордана Стаала. С Барковым на льду «Флорида» в этом сезоне 46,3% времени была в атаке. «Нападение — обычно лучшая защита», — заявил финн с российскими корнями

Александр Барков (справа) (Фото: Sam Navarro / USA Today Sports / Reuters)

Капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков второй раз в карьере получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Победителя премии определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее. На приз претендовали также Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс») и Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»).

Барков также получал приз в 2021 году.

Барков сыграл ключевую роль в том, что его команда в этом сезоне пропускала минимальное количество шайб в среднем за игру (2,41) — рекорд клуба и первое место в лиге.

Барков выиграл 57,3% из 1100 вбрасываний (девятый результат), у него второй показатель по среднему времени на льду в команде (19 минут 38 секунд) и показатель полезности за сезон «плюс 33» (пятый в лиге).

Когда форвард был на льду при игре в равных составах, шайба находилась в зоне нападения 46,3% времени.

«Нападение — обычно лучшая защита», — сказал Барков.

Из россиян обладателями «Селки Трофи» были Сергей Федоров (1994, 1996 годы) и Павел Дацюк (2008, 2009 и 2010).

Барков — сын советского и российского хоккеиста и тренера Александра Баркова, который возглавляет молодежную команду «Спартака».

Барков-младший родился в Финляндии и выступает за сборную этой страны.

«Флорида», за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, в полуфинале Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».