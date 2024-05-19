 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Сын тренера «Спартака» стал лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ

Барков получил «Селки Трофи» как лучший форвард оборонительного плана в НХЛ
Александр Барков опередил в борьбе за «Селки Трофи» Остона Мэттьюса и Джордана Стаала. С Барковым на льду «Флорида» в этом сезоне 46,3% времени была в атаке. «Нападение — обычно лучшая защита», — заявил финн с российскими корнями
Александр Барков (справа)
Александр Барков (справа) (Фото: Sam Navarro / USA Today Sports / Reuters)

Капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков второй раз в карьере получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Победителя премии определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее. На приз претендовали также Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс») и Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»).

Барков также получал приз в 2021 году.

Барков сыграл ключевую роль в том, что его команда в этом сезоне пропускала минимальное количество шайб в среднем за игру (2,41) — рекорд клуба и первое место в лиге.

Барков выиграл 57,3% из 1100 вбрасываний (девятый результат), у него второй показатель по среднему времени на льду в команде (19 минут 38 секунд) и показатель полезности за сезон «плюс 33» (пятый в лиге).

Когда форвард был на льду при игре в равных составах, шайба находилась в зоне нападения 46,3% времени.

«Нападение — обычно лучшая защита», — сказал Барков.

Двух россиян удалили за драку в матче Кубка Стэнли
Спорт
Никита Задоров (слева) дерется с Эвандером Кейном

Из россиян обладателями «Селки Трофи» были Сергей Федоров (1994, 1996 годы) и Павел Дацюк (2008, 2009 и 2010).

Барков — сын советского и российского хоккеиста и тренера Александра Баркова, который возглавляет молодежную команду «Спартака».

Барков-младший родился в Финляндии и выступает за сборную этой страны.

«Флорида», за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, в полуфинале Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Флорида Пантерз

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Самый дорогой клуб НХЛ назначил нового тренера после провала в плей-офф
Спорт
Бобровский вывел «Флориду» в полуфинал плей-офф НХЛ
Спорт
СКА расторг контракт с экс-игроком НХЛ с белорусскими корнями
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области Политика, 13:04
Сын тренера «Спартака» стал лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ Спорт, 13:03
Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами Политика, 13:03
В Кривом Роге прогремел взрыв Политика, 12:42
Роналду оценил шансы «Арсенала» вырвать победу в чемпионате Англии Спорт, 12:36
МИД сообщил о подготовке документов для аналога магазинов «Березка» Бизнес, 12:34
Крупнейший производитель стали на Украине счел мобилизацию угрозой заводу Политика, 12:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Севастополя рассказал о поврежденных домах после ракетной атаки Политика, 12:14
Короля Саудовской Аравии отправили в больницу Политика, 12:12
Двух россиян удалили за драку в матче Кубка Стэнли Спорт, 12:11
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС Общество, 12:02
Елена Троянская и Парис: какие фрески нашли в Помпеях. Видео Общество, 12:00
«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса Спорт, 11:28
Байден и Трамп обменялись оскорблениями на предвыборных мероприятиях Политика, 11:17