Сын тренера «Спартака» стал лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ
Капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков второй раз в карьере получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Победителя премии определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее. На приз претендовали также Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс») и Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»).
Барков также получал приз в 2021 году.
Барков сыграл ключевую роль в том, что его команда в этом сезоне пропускала минимальное количество шайб в среднем за игру (2,41) — рекорд клуба и первое место в лиге.
Барков выиграл 57,3% из 1100 вбрасываний (девятый результат), у него второй показатель по среднему времени на льду в команде (19 минут 38 секунд) и показатель полезности за сезон «плюс 33» (пятый в лиге).
Когда форвард был на льду при игре в равных составах, шайба находилась в зоне нападения 46,3% времени.
«Нападение — обычно лучшая защита», — сказал Барков.
Из россиян обладателями «Селки Трофи» были Сергей Федоров (1994, 1996 годы) и Павел Дацюк (2008, 2009 и 2010).
Барков — сын советского и российского хоккеиста и тренера Александра Баркова, который возглавляет молодежную команду «Спартака».
Барков-младший родился в Финляндии и выступает за сборную этой страны.
«Флорида», за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, в полуфинале Кубка Стэнли сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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