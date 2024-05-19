Роналду оценил шансы «Арсенала» вырвать победу в чемпионате Англии

Криштиану Роналду: «Арсенал» не победит в АПЛ

«Арсенал» перед последним туром отстает от «Манчестер Сити» на два очка. Роналду выразил уверенность, что команда Артеты не сможет выиграть первый титул в АПЛ за 20 лет

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский футболист Криштиану Роналду, который накануне посетил бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде, заявил, что не верит в победу «Арсенала» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Видео комментария Роналду опубликовано в YouTube-канале TNT Sports Boxing.

На вопрос об «Арсенале» португалец рассмеялся и сказал: «Они не выиграют Премьер-лигу, о Боже».

«Арсенал» перед последним туром отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

В воскресенье команда Микеля Артеты встретится с «Эвертоном», а «Манчестер Сити» — с «Вест Хэмом».

Роналду в АПЛ играл за «Манчестер Юнайтед» в 2003–2009 и 2021–2022 годах и трижды становился чемпионом Англии.

«Арсенал» не побеждал в АПЛ с 2004 года, в прошлом сезоне он стал вторым, уступив «Манчестер Сити» пять очков.