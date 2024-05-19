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Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри

Реванш боя между Усиком и Фьюри запланирован на 12 октября
Первый бой между Усиком и Фьюри завершился победой украинского спортсмена. Ожидается, что реванш состоится уже в этом году осенью
Алекснадр Усик
Алекснадр Усик (Фото: Pawel Andrachiewicz / Global look press)

Реванш между боксерами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком запланирован на 12 октября нынешнего года, сообщил инсайдер Майкл Бенсон в своих соцсетях. Также об этом пишет также ESPN.

Согласно их данным, реванш гарантирован контрактом и запланирован на 12 октября. В начале мая председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх говорил ESPN, что в случае реванша бойцы могут встретиться 12-13 октября.

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Спорт
Тайсон Фьюри

Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. Поединок прошел в ночь на воскресенье. Для британца это поражение стало первым в карьере. А украинский боксер продолжает оставаться непобежденным. Также Усик стал первым в текущем веке бойцом — абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

После победы Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Недвижимость

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Читать
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