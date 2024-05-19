Фьюри объяснил решение отдать победу Усику военными действиями на Украине

По мнению британца, судьи встали на сторону украинца, поскольку в его стране идут боевые действия. Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри (Фото: Gene Blevins / Global look press)

Судьи встали на сторону Александа Усика, поскольку в его стране идут боевые действия, заявил после поражения боксер Тайсон Фьюри, слова которого приводит Daily Mail.

«Я считаю, что мы оба показали хороший бой — лучшее, что мы могли сделать», — отметил Фьюри.

По его мнению, люди не должны заблуждаться в том, что Усик победил в их очном бою.

В ночь на воскресенье Усик победил Фьюри раздельным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде. После боя Фьюри потребовал реванш, который принял Усик. Ожидается, что он пройдет 12 октября.

Для британца это поражение стало первым в карьере. А украинский боксер продолжает оставаться непобежденным. Также Усик стал первым в текущем веке бойцом — абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Последним таким боксером был Леннокс Льюис, который после победы украинца написал в своих соцсетях: «Добро пожаловать в клуб, Усик».

После победы украинец отобрал у британца чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).